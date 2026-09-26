СМИ назвали оружие, которым Россия собирается атаковать страны Европы

БПЛА "Герань-5"

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Россия продолжает увеличивать производство ударных беспилотников и усовершенствовать их характеристики.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные американской разведки.

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По информации издания, после четырех лет полномасштабной войны Россия использует уже не один конкретный тип беспилотника. Ее арсенал включает в себя различные системы — от относительно дешевых дронов-камикадзе до скоростных беспилотников с реактивными двигателями.

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Именно поэтому автор публикации проанализировал основные российские беспилотники, которые могут быть использованы для атак за пределами Украины.

«Герань-2», или классический «Шахед»

Основу российской кампании ударов с использованием дронов составляет российская версия иранского Shahed-136. В зависимости от модификации такой аппарат способен преодолевать до 2500 км, нести боевую часть массой до 50 кг и развивать скорость около 185 км/ч.

В публикации обращают внимание на относительно невысокую стоимость этих дронов. Именно это позволяет России применять их большими волнами, создавая дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны.

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«Герань-¾/5»

Как отмечает автор, усовершенствование украинской ПВО стимулировало Россию развивать более быстрые версии беспилотников и переходить от поршневых двигателей к реактивным.

Герань-3 может разгоняться до 370 км/ч, Герань-4 до 500 км/ч, а новейшая Герань-5 до 600 км/ч. Дальность полета отдельных модификаций приближается к 1000 км, в то время как масса боевой нагрузки может составлять до 90 кг.

«Эта смесь дает достаточно точную картину состояния российского беспилотного арсенала на этом этапе войны: он больше не базируется на одной модели, а представляет собой целое семейство систем, выполняющих разные роли», — пишет Euronews.

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«Герберо»

Этот беспилотник изначально разрабатывали как дешевый приманку, призванный перегружать украинские радары и отвлекать внимание ПВО.

В то же время, по данным украинской разведки, Россия начала оснащать часть таких аппаратов фугасно-осколочными боевыми частями. Примерная стоимость «Герберы» составляет около 10 тысяч долларов, а дальность полета версии-приманки может достигать 600 км.

«Ланцет»

В отличие от Гераней, беспилотники Ланцет преимущественно предназначены для поражения конкретных целей на передовой. Среди них — артиллерийские системы, радары и бронетехника.

Такой БПЛА способен находиться в воздухе до часа, а масса его боевой части в зависимости от модификации составляет 3-5 кг.

Автор материала также упоминает сообщение о создании более мощной версии Lancet XXL. В то же время отмечается, что ни производитель, ни российское Минобороны официально ее не подтвердили.

«Орлан-10»

Этот беспилотник предпочтительно используется для разведки. В частности, он выполняет задачи по наблюдению, корректировке артиллерийского огня и передаче разведывательной информации.

Орлан-10 может находиться в воздухе около 18 часов и работать на расстоянии до 600 км — в зависимости от режима использования. По имеющимся данным, Россия изготовила более 1000 таких аппаратов в разных модификациях.

«Орион»

Это значительно больший многоцелевой беспилотник, часто сравниваемый с американским MQ-9 Reaper.

Масса «Ориона» составляет около тонны. Он способен нести до четырех ракет и находиться в воздухе до 24 часов.

В то же время, серийное производство этого типа БпЛА развертывалось медленно. Поэтому его роль в войне остается значительно меньше, чем у беспилотников семейства «Герань».

FPV-дроны на оптоволокне

Отдельным направлением развития российских беспилотников стали FPV-аппараты, управляемые через оптоволоконный кабель.

Такая конструкция делает их практически неуязвимыми к традиционному радиоэлектронному подавлению, поскольку для управления дроном не используется радиосигнал.

Российские модели такого типа обычно имеют дальность около 20-30 км и способны нести несколько килограммов взрывчатки.

По оценке, приведенной Euronews, именно сочетание разных типов беспилотников и их дальности потенциально создает дополнительные вызовы европейской безопасности.

Автор публикации отдельно рассматривает возможность использования Россией судов так называемого теневого флота в Средиземном море как потенциальных платформ для запуска дронов.

«С корабля теневого флота в Средиземном море российская армия могла бы запускать беспилотники „Герань-2“, „Герань-3“, „Герань-4“ и „Герань-5“, все из которых способны нести взрывную полезную нагрузку к целям на расстоянии почти 1000 километров», — отмечает он.

Ранее сообщалось, что Европейские спецслужбы предупреждают о возможном усилении действий России против НАТО. Однако страны вряд ли успеют подготовиться к вероятным атакам.

Мы ранее информировали, что европейские разведчики предупреждают, что Россия может попытаться проверить готовность НАТО к общему ответу уже в ближайшие месяцы, но страны Балтии призывают не поддаваться панике.

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