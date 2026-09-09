Акварельные румяна — главный бьюти-тренд сезона / © Credits

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Румяна переживают очередное преображение. После плотных кремовых текстур и ярких румян на первый план выходит гораздо более нежный вариант — акварельный румянец, словно брызги воды на лице, об этом рассказало издание Who What Wear.

Название говорит само за себя, такие средства напоминают акварельную краску, разбавленную водой. Их почти не чувствуешь на коже, они оставляют тонкий цветовой налет и позволяют коже оставаться «прозрачной». Именно поэтому результат напоминает картину, где краски мягко смешиваются друг с другом, а не лежат заметным слоем.

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Чем отличаются акварельные румяна от обычных

На первый взгляд может показаться, что речь идет просто о жидких румянах, однако главное отличие — в текстуре. Акварельные румяна более жидкие, лёгкие и прозрачные, часто напоминают сыворотку. Они придают цвет, но практически не создают ощущения слоя косметики на лице.

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Сам тренд не совсем новый. Подобный эффект уже давно создают некоторые жидкие румяна, однако современные формулы стали значительно легче и технологичнее. Особое внимание таким текстурам уделяют корейские бьюти-бренды, которые уже давно сочетают свойства уходовой косметики и макияжа.

Какое впечатление они производят

Главное здесь — естественность. Правильно нанесенные акварельные румяна напоминают легкий румянец после прогулки на свежем воздухе. Кожа при этом должна оставаться естественной, без плотного покрытия, чётких границ и излишней пудровости. Должна быть видна её настоящая текстура.

Эффект можно сравнить с акварелью на бумаге: цвет наслаивается постепенно, но не перекрывает основу. Именно поэтому румянец выглядит так, будто он естественным образом «проступает» из кожи.

Еще один плюс — с помощью румян можно не только придать цвет, но и визуально изменить форму лица, например, сделать его более свежим, мягким или немного более скульптурным.

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Как создать акварельный эффект

Техника нанесения здесь не менее важна, чем сам продукт. Не стоит наносить слишком жидкие румяна непосредственно на лицо. Сначала нанесите небольшое количество средства на тыльную сторону ладони, а затем наберите его кистью — это поможет равномерно распределить румяна и избежать пятен.

Легкими движениями нанесите цвет на яблочки щек, но не прижимайте кисть слишком сильно, лучше постепенно добавлять оттенок.

Остатки средства можно аккуратно растянуть широкими движениями к скул и переносице. Так румянец плавно переходит со щек на другие участки лица и создает тот самый эффект легкой «акварельной» вуали.

Такие румяна — это макияж без видимого макияжа. Они не маскируют кожу, а лишь придают ей живой оттенок, словно вы только что вернулись с прогулки. И если раньше румяна должны были быть заметным акцентом, то теперь самый модный результат — когда сложно понять, где заканчивается косметика и начинается ваш естественный румянец.

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