Врач назвал самый ненужный режим стиральной машины: почему не стоит стирать при 40 градусах

Худший режим стиральной машины / © pexels.com

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Чаще всего для повседневной одежды выбирают температуру 40°C, считая ее своеобразной «золотой серединой» между холодной и горячей стиркой.

Однако врач и телеведущий Крис ван Туллекен считает, что именно этот режим не всегда имеет смысл. По его словам, стирка при 40°C может быть неудачным компромиссом: электроэнергии она требует больше, чем цикл при 30°C, но для эффективного уничтожения микроорганизмов такой температуры может быть недостаточно.

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Почему 40°C считают не лучшим режимом

Привычка стирать за 40 градусов сформировалась давно. Многие убеждены: чем горячее вода, тем чище будут вещи. Но современные стиральные средства способны эффективно работать и при более низких температурах.

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Для обычной одежды, не имеющей сильных загрязнений, часто достаточно 30°C. Такой режим может быть более бережливым для тканей и помогает сократить расход электроэнергии.

По данным Which?, на которые ссылается врач, переход с 40°C на 30°C в среднем позволяет сэкономить около 38% энергии.

То есть если вещи не нуждаются в интенсивной стирке, нет особой необходимости каждый раз нагревать воду до 40 градусов.

Убивает ли стирка при 40°C бактерии

Именно здесь и основная претензия врача к температуре 40°C.

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По его объяснению, для обычного освежения одежды этого режима может быть достаточно, однако 40 градусов — не оптимальная температура, если целью является существенное уменьшение количества определенных микроорганизмов.

Для ситуаций, когда в доме есть инфекция или вещи, требующие более тщательной гигиенической обработки, врач советует обратить внимание на стирку при 60°C, если это позволяет этикетка изделия.

В то же время, использовать 60°C для всего гардероба тоже не стоит. Высокая температура может быстрее изнашивать ткани, воздействовать на цвет и форму вещей.

Какую температуру выбрать для стирки

Универсальной температуры, одинаково хорошо подходящей для всех вещей, нет. Выбор зависит от типа ткани, степени загрязнения и того, как важна гигиеническая обработка.

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20°C может подойти для вещей, которые нужно только освежить, если это позволяет производитель одежды и используется соответствующее стиральное средство.

30°C — хороший вариант для большинства повседневной одежды с незначительными загрязнениями. Именно такую температуру врач называет достаточной для обычной стирки.

40°C может быть уместно для вещей с более сильными загрязнениями, но использовать этот режим автоматически для всей одежды необязательно.

60°C следует выбирать тогда, когда требуется более тщательная гигиеническая обработка и материал изделия это позволяет. В частности, такая температура может быть актуальна для полотенец, постельного белья и некоторых вещей в случае инфекционных заболеваний. Украинские специалисты также советуют для повседневной одежды преимущественно 30°C, а для полотенец и белья — 60°C.

А что не так с стиркой при 90°C

Если 40°C врач называет неудачным компромиссом, это не значит, что нужно переходить на максимально горячий режим.

Напротив, температура 90°C для большинства вещей избыточна. По словам ван Туллекена, такая стирка фактически подвергает одежду очень сильному нагреву, поэтому использовать ее без надобности нет смысла.

Кроме того, высокие температуры могут отрицательно влиять на волокна ткани. Поэтому перед выбором режима всегда следует проверять рекомендации изготовителя на этикетке.

Как экономить электроэнергию во время стирки

Температура воды оказывает непосредственное влияние на энергопотребление стиральной машины. Именно нагревание воды требует значительной части электроэнергии, используемой прибором во время цикла.

Поэтому для повседневной одежды переход с 40°C на 30°C может быть простым способом снизить затраты. В то же время важно не устанавливать самую низкую температуру абсолютно для всех вещей — иногда нужна более интенсивная стирка.

Также следует обращать внимание на энергоэффективность конкретной стиральной машины. Украинская Госпродпотребслужба отмечает, что энергетическая маркировка позволяет оценить потребление электроэнергии и воды разными моделями.

Еще один важный совет для стиральной машины

Если преимущественно использовать низкие температуры, самую стиральную машину тоже нужно периодически очищать.

Врач рекомендует примерно раз в месяц запускать пустой горячий цикл при 60°C со средством для очистки стиральной машины. Это помогает бороться с накоплением остатков моющего средства и загрязнений внутри барабана.

Таким образом, постоянно стирать всю одежду при 40°C совсем не обязательно. Для обычных вещей во многих случаях достаточно 30°C, тогда как 60°C следует оставить для ситуаций, когда требуется более тщательная гигиеническая обработка.

Главное правило — не ориентироваться только на привычку, а учитывать рекомендации на этикетке, тип ткани и степень загрязнения.

FAQ

Можно ли стирать вещи при 40 градусах?

Да, стирать при 40°C можно, если такая температура разрешена производителем одежды. Однако для обычной слабо загрязненной одежды часто достаточно 30°C, что позволяет тратить меньше электроэнергии. 40°C целесообразнее использовать тогда, когда вещи нуждаются в более интенсивной очистке.

При какой температуре лучше стирать одежду?

Для большинства повседневных одежд оптимальным вариантом может быть 30°C. Полотенца и постельное белье, если это позволяет ткань, следует стирать при 60°C. Лучшую температуру всегда нужно определять с учетом рекомендаций на этикетке изделия.

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