Полотенца станут жесткими: какую привычную вещь эксперты советуют не добавлять при стирке

Как правильно стирать полотенца: средство, которое может их испортить / © pexels.com

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Полотенца могут оставаться мягкими гораздо дольше, если изменить привычный способ их стирки. В частности, эксперты советуют отказаться от кондиционера для белья, который со временем может дать эффект, противоположный ожидаемому.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на рекомендации экспертов британской потребительской организации Which?.

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Многим знакома ситуация, когда новые полотенца приятные и пушистые, но после многократных стирок становятся жесткими. По словам доцента кафедры клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун, одна из причин — накопление остатков моющих средств на хлопковых волокнах.

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В частности, проблемой может стать чрезмерное количество моющего средства. Большее количество мыла не делает полотенца чище: его остатки могут оседать на волокнах и препятствовать их нормальной очистке во время последующих циклов. Фристоун советует сократить привычное количество средства примерно до трети и тщательно прополаскивать полотенца.

Кондиционер для белья на первый взгляд кажется самым простым способом сделать полотенца более приятными на ощупь. Однако его компоненты покрывают волокна тонким слоем, который постепенно накапливается. Из-за этого ткань не только может хуже очищаться, но и хуже впитывать воду.

В Which? также отмечают, что полотенца не всегда нужно стирать при температуре 60 °C. Стирка при 40 °C с использованием соответствующего средства на основе отбеливателя также может помочь бороться с микробами и при этом меньше повреждать ткань.

Еще один популярный способ вернуть полотенцам мягкость — использование белого уксуса. Он действительно может помочь растворить остатки моющего средства и отложения, связанные с жесткой водой. Однако научный консультант Which? Оливия Пратт не рекомендует регулярно наливать уксус непосредственно в стиральную машину: со временем он может повредить резиновые и пластиковые детали.

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Эксперт считает более безопасным вариантом предварительное замачивание полотенец в разбавленном уксусе. После этого их нужно тщательно прополоскать и постирать, как обычно.

Важна также правильная сушка. Высокая температура может повредить волокна и сделать их более ломкими, тогда как сушка в машине при низкой температуре помогает сохранить мягкость. Если полотенца сушат на воздухе, их можно в конце ненадолго положить в сушильную машину.

После завершения стирки полотенца также не следует надолго оставлять влажными в барабане. Эксперты советуют сразу их вынуть и хорошо встряхнуть — это поможет расправить хлопковые волокна перед сушкой.

Напомним, ранее мы рассказывали о необычных способах использования пищевой соды при стирке. Это доступное средство может помочь избавиться от неприятных запахов и пятен, вернуть белым вещам яркость, а также смягчить воду.

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