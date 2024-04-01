"Вся надежда на Украину": молдавский депутат о ПВО своей страны

Молдавский депутат признал, что ПВО его страны "не может сбить ничего, что летает — от воробьев до крылатых ракет".

У Молдовы нет своей системы ПВО, поэтому в защите от российских ракет она может рассчитывать сегодня только на Украину, а в будущем — на "зонтик НАТО".

Об этом заявил депутат парламента Республики Молдова Оазу Нантой, передает FREEДОМ.

Он напомнил, что географически Молдова находится между Украиной и Румынией, которая является членом НАТО. Поэтому инициатива установить "зонтик НАТО" от воздушных целей над Евросоюзом, в том числе защитит и Молдову.

"То есть Республике Молдова проще всего защитить свое воздушное пространство, включившись в эту общую систему ПВО", — отметил молдавский депутат.

Нантой признал, что у Молдовы сейчас нет ресурсов, чтобы построить эффективную трехъярусную систему ПВО.

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"Это, к сожалению, относится к области фантастики. Радары, которые мы сейчас покупаем, могут контролировать воздушное пространство, но не могут сбить ничего, что летает – от воробьев до крылатых ракет. Эта проблема реально существует", – сказал депутат.

В то же время, из-за российской пропаганды значительная часть молдавского общества не поддерживает вступление в НАТО.

"Общество долгое время находилось под влиянием российской пропаганды, что НАТО — это агрессивный блок. Поэтому на сегодняшний день не более одной четверти наших граждан, проживающих на правом берегу Днестра, считают, что Молдова могла бы защититься, вступив в НАТО. А в нашей Конституции записано, что решение об отказе от нейтралитета должно приниматься на референдуме большинством голосов граждан, внесенных в избирательные списки. На сегодняшний день это абсолютно нереально.

Поэтому нам остается только надеяться, что система ПВО Украины будет достаточно эффективной, и территория Молдовы хоть не непосредственно, а косвенно, но будет защищена украинской системой ПВО", – сказал Нантой.

Он напомнил о случаях, когда российские ракеты, запущенные с Черного моря, нарушали воздушное пространство Молдовы.

"Российский генералитет прекрасно знает, что системы ПВО у нас нет, и прибегает к таким циничным шагам. Но все это цена, которую мы платим за наш пресловутый нейтралитет. И еще раз повторяю: нас защищает Украина", — подытожил Оазу Нантой.

Напомним, что 29 марта в Молдове не подтвердили пролет российской ракеты над ее территорией. Однако российские ракеты и дроны уже не раз оказывались над территорией Молдовы.

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