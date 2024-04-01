Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности вражеских дронов

Враг продолжает использовать беспилотники.
Сумская и Харьковская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении социальной сети.
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" тоже заметил опасность.
"Внимание, на территории Харьковской области замечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО!", — добавил он.
Напомним, что взрывы в Харькове также раздавались 31 марта 2024 около 16:00.
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