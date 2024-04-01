Тест: дізнайтеся про якості, за які інші найбільше вас цінують

Особистісні тести допомагають визначити деякі риси нашої поведінки, про які ми не могли здогадуватися чи закривали очі на них.

Психолгічні тести пропонують не лише з цікавості. Наприклад, роботодавцям вони допомагають зрозуміти, чи готовий кандидат до завдань в компанії та роботи в команді. Фахівцям з психологічної підтримки також важливо протестувати людину перед тим, як обрати стратегію спілкування та допомоги.

Подивіться на зображення і оберіть одну з мавпочок на малюнку. Довго не думайте, обирайте інтуітивно.

Тож, вперед!

Тест-малюнок Фото: abrakadabra.fun

Мавпа 1

Ви досить ізольована людина. Ви недостатньо експресивні у своїх повсякденних діях. Підсвідомо це може вплинути на вашу особистість. Якщо ви помітили, ця маленька мавпочка демонструє деякі ознаки лінощів. Це говорить про те, що ви завжди відкладаєте справи на потім. А цей недолік, який може дорого вам обійтися в майбутньому. Прокрастинація справді є перешкодою для успіху та досягнень.

Мавпа 2

Ця маленька мавпочка символізує дружбу. Ви комунікабельна та альтруїстична людина. Цю рису цінує ваше оточення. Ось чому кожен намагається стати вашим другом. Ви один із тих справжніх людей, якими всі захоплюються. Ви більше любите товариство, ніж самотність. Вираз "давати, не очікуючи нічого натомість" описує вас, оскільки у вас добре серце.

Мавпа 3

Ця тваринка проявляє афективність. Дійсно, ви особлива людина, якій подобається товариство знайомих вам і близьких людей. Ви віддаєте перевагу двом-трьом вірним друзям, ніж 100 новим. Через таку чутливість оточуючим іноді важко вас зрозуміти, що іноді заважає рухатися вперед.

Нагадаємо, що інший швидкий тест розповість про вашу схильність до ризику.

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