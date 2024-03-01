Тест: оберіть позу, у якій ви найчастіше сидите, та дізнайтеся про свій характер

Розгляньте п'ять малюнків до тесту і оберіть позу, в якій ви зазвичай сидите.

Автори тесту стверджують, що положення ніг у позі сидячи багато про що говорить. Про це пише УНІАН.

Все, що вам потрібно зробити, це знайти свою позу.

Тест / Фото: УНІАН

Поза А

Вас можна назвати інтровертом. Ви частіше нерішучі, не дуже впевнені в собі та боязкі. Складно сходитеся з людьми, а ще важче відкриваєте свою душу. Ви нічого не можете зробити зі своїм характером, тому засмучуєтеся і заздрите сильнішим особистостям. Часто переоцінюєте себе.

А щодо позитиву – ви любите проводити час на самоті, не потребуєте галасливих компаній і мільйона друзів. Саме тому ви завжди вмієте швидко і точно дати оцінку іншій людині.

Поза В

Ця поза свідчить про лідерські якості. Ви абсолютно впевнена в собі людина, яка заради успіху і кар'єри готова піти на все. Сім'я таких людей цікавить в останню чергу, як і романтичні стосунки. Якщо ви кладете ногу на ногу, значить, найчастіше, орієнтуєтеся на себе, ви – найголовніше в житті. Одноманітність і рутина для вас – жахіття, а пожертвувати собою заради іншої людини – недозволена дурість.

Люди, які обрали таку позу, завжди вміють домагатися свого. Вони можуть бути зухвалими, прямолінійними, навіть злегка грубими, але вважають, що це проблема для інших, а не для них самих.

Поза С

Ви можете бачити, що люди часто звинувачують вас в неохайності і безтурботності. У вас встановлений свій порядок життя, ви не схожі на інших. Здатні мріяти про нездійсненне. Зосередитися на чомусь важливому надовго – це не для вас.

Втім, саме такі люди домагаються успіху в сфері творчості.

Поза D

Педантичність, впевненість, перфекціонізм, впертість – якості, притаманні людині, яка обрала цю позу. Щирість і чесність – ваші головні переваги, але люди іноді сприймають їх, як грубість. Ви не сумніваєтеся у своїх рішеннях, дієте точно і цілеспрямовано, керуючись розумом і рідко оголюючи свої почуття. Прямолінійність може стати проблемою під час спілкування з людьми.

Перевага ваша в тому, що, попри деяку холодність, у вас велике серце, і ви завжди готові прийти на допомогу, хто її потребує.

Поза Е

Психологи б сказали, що ви дуже замкнуті. Напевно, в школі вас могли вважати "сірою мишкою" через зовнішній вигляд, слабкий характер і нестійкість до критики. Будь-яке різке слово на вашу адресу провокує тонну сліз, тому ваші близькі знають, що спілкуватися з вами потрібно обережно або не спілкуватися взагалі.

Хороші риси у вас теж є – саме через високу сприйнятливість до емоційних потрясінь ви добре відчуваєте настрій інших людей, а емпатія допомагає вам не травмувати інших.

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