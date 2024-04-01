Перевірте свою схильність до ризику — швидкий тест

Приготуйтеся дізнатися про себе дещо цікаве за допомогою нашого нового тесту.

Ви коли-небудь уявляли собі, як стрибаєте з парашутом, рятуєтеся від акули, підкорюєте Еверест?.. Чи ви все ж таки віддаєте перевагу затишним вечорам із гарною книжкою чи серіалом?..

Приготуйтеся дізнатися про себе дещо цікаве, а саме, наскільки ви ризиковані. Цей легкий та швидкий тест надасть відповідь.

Малюнок — лише привід замислитися. Головне — запитання тесту на характер.

Коли ви чуєте слово "пригода", що спадає на думку?

A. Підйом на гору Еверест. Без запитань!

B. Складний похід, який змусить попотіти.

C. Вивчення нового міста з картою із почуттям цікавості.

D. Екскурсія з комфортом: кафе, музеї, парки.

Ухвалення рішень під тиском

Вам пропонують підвищення, яке вимагає переїзду до незнайомого міста. Що спадає на думку?

A. Пакуєте валізи ще до того, як пролунає пропозиція.

Б. Зважаєте всі "за" і "проти", але схиляєтеся до "Так".

C. Уважно обмірковуєте це, звернувшись за порадою до друзів і родини.

D. Ввічливо відмовляєтеся; стабільність — передусім!

Фінансова азартна гра

Уявіть, що у вас є додаткові гроші. Що ви з ним робите?

В. Інвестуєте в сміливі акції з високим ризиком, про які всі говорять.

B. Покладете частину в акції, частину — в заощадження.

C. Покладете кошти на ощадний рахунок; повільний і стійкий виграє гонку.

D. Куплю той коштовний гаджет, на який давно заглядався — гарантоване щастя!

Кулінарна цікавинка

Настав час вечері в екзотичному ресторані; який ваш вибір?

A. Страва-сюрприз від шеф-кухаря, яка може бути чим завгодно!

Б. Страва ф’южн, яка по-новому поєднує знайомі смаки.

C. Класичне блюдо з невеликою родзинкою, щоб усе було цікаво.

D. Ваша звична вечеря.

Друг запрошує вас на вечірку, де ви нікого не знаєте

А. Авжеж! "На мене вже чекають мої нові друзі!"

B. Ви вагаєтесь, але все одно вирушаєте на вечірку.

C. Залежно від настрою, погоди тощо...

D. Пропущу. Краще — на дивані з книжкою.

У вас є можливість навчитися чомусь поза зоною комфорту

Стрибки з парашутом, акторське мистецтво... Спробуємо?!

A. Реєструюся негайно — життя нам дано для навчання!

Б. Інтригує... Але спочатку "погуглю", а потім прийму рішення.

C. Скоріше, "ні", чим "так".

D. Надам перевагу навикам, які мають більш практичне використання.

Результати

А тепер порахуйте, яких варіантів відповідей у вас найбільше?

Переважно А Ви ризикована людина! Приймаєте зміни, як рибка плаває у воді. Отримуєте задоволення від приголомшливих вражень.

Переважно B У вас збалансований підхід, ви приймаєте прораховані рішення, коли результат відповідає вашим цілям.

Переважно C Обережність — це ваше друге ім’я, але ви не закриті для нових вражень — вони просто мають бути зваженими.

Переважно D Безпека — перш за все. Це ваш девіз; Ви цінуєте безпеку та передбачуваність.

Не забудьте подивитися й і інший цікавий тест на особистіть: оберіть метелика і розкрийте свою приховану мрію та таємне бажання.

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