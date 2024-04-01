Перевірте свою схильність до ризику — швидкий тест

Приготуйтеся дізнатися про себе дещо цікаве за допомогою нашого нового тесту.
Ви коли-небудь уявляли собі, як стрибаєте з парашутом, рятуєтеся від акули, підкорюєте Еверест?.. Чи ви все ж таки віддаєте перевагу затишним вечорам із гарною книжкою чи серіалом?..
Приготуйтеся дізнатися про себе дещо цікаве, а саме, наскільки ви ризиковані. Цей легкий та швидкий тест надасть відповідь.
Малюнок — лише привід замислитися. Головне — запитання тесту на характер.
Коли ви чуєте слово "пригода", що спадає на думку?
- A. Підйом на гору Еверест. Без запитань!
- B. Складний похід, який змусить попотіти.
- C. Вивчення нового міста з картою із почуттям цікавості.
- D. Екскурсія з комфортом: кафе, музеї, парки.
Ухвалення рішень під тиском
Вам пропонують підвищення, яке вимагає переїзду до незнайомого міста. Що спадає на думку?
- A. Пакуєте валізи ще до того, як пролунає пропозиція.
- Б. Зважаєте всі "за" і "проти", але схиляєтеся до "Так".
- C. Уважно обмірковуєте це, звернувшись за порадою до друзів і родини.
- D. Ввічливо відмовляєтеся; стабільність — передусім!
Фінансова азартна гра
Уявіть, що у вас є додаткові гроші. Що ви з ним робите?
- В. Інвестуєте в сміливі акції з високим ризиком, про які всі говорять.
- B. Покладете частину в акції, частину — в заощадження.
- C. Покладете кошти на ощадний рахунок; повільний і стійкий виграє гонку.
- D. Куплю той коштовний гаджет, на який давно заглядався — гарантоване щастя!
Кулінарна цікавинка
Настав час вечері в екзотичному ресторані; який ваш вибір?
- A. Страва-сюрприз від шеф-кухаря, яка може бути чим завгодно!
- Б. Страва ф’южн, яка по-новому поєднує знайомі смаки.
- C. Класичне блюдо з невеликою родзинкою, щоб усе було цікаво.
- D. Ваша звична вечеря.
Друг запрошує вас на вечірку, де ви нікого не знаєте
- А. Авжеж! "На мене вже чекають мої нові друзі!"
- B. Ви вагаєтесь, але все одно вирушаєте на вечірку.
- C. Залежно від настрою, погоди тощо...
- D. Пропущу. Краще — на дивані з книжкою.
У вас є можливість навчитися чомусь поза зоною комфорту
Стрибки з парашутом, акторське мистецтво... Спробуємо?!
- A. Реєструюся негайно — життя нам дано для навчання!
- Б. Інтригує... Але спочатку "погуглю", а потім прийму рішення.
- C. Скоріше, "ні", чим "так".
- D. Надам перевагу навикам, які мають більш практичне використання.
Результати
А тепер порахуйте, яких варіантів відповідей у вас найбільше?
Переважно А Ви ризикована людина! Приймаєте зміни, як рибка плаває у воді. Отримуєте задоволення від приголомшливих вражень.
Переважно B У вас збалансований підхід, ви приймаєте прораховані рішення, коли результат відповідає вашим цілям.
Переважно C Обережність — це ваше друге ім’я, але ви не закриті для нових вражень — вони просто мають бути зваженими.
Переважно D Безпека — перш за все. Це ваш девіз; Ви цінуєте безпеку та передбачуваність.
Не забудьте подивитися й і інший цікавий тест на особистіть: оберіть метелика і розкрийте свою приховану мрію та таємне бажання.
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