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Перевірте свою схильність до ризику — швидкий тест

Перевірте свою схильність до ризику — швидкий тест

Тест на ризикованість / Фото: pixabay.com

Приготуйтеся дізнатися про себе дещо цікаве за допомогою нашого нового тесту.

Ви коли-небудь уявляли собі, як стрибаєте з парашутом, рятуєтеся від акули, підкорюєте Еверест?.. Чи ви все ж таки віддаєте перевагу затишним вечорам із гарною книжкою чи серіалом?..

Приготуйтеся дізнатися про себе дещо цікаве, а саме, наскільки ви ризиковані. Цей легкий та швидкий тест надасть відповідь.

Малюнок — лише привід замислитися. Головне — запитання тесту на характер.

Коли ви чуєте слово "пригода", що спадає на думку?

  • A. Підйом на гору Еверест. Без запитань!
  • B. Складний похід, який змусить попотіти.
  • C. Вивчення нового міста з картою із почуттям цікавості.
  • D. Екскурсія з комфортом: кафе, музеї, парки.

Ухвалення рішень під тиском

Вам пропонують підвищення, яке вимагає переїзду до незнайомого міста. Що спадає на думку?

  • A. Пакуєте валізи ще до того, як пролунає пропозиція. 
  • Б. Зважаєте всі "за" і "проти", але схиляєтеся до "Так".
  • C. Уважно обмірковуєте це, звернувшись за порадою до друзів і родини.
  • D. Ввічливо відмовляєтеся; стабільність — передусім!

Фінансова азартна гра

Уявіть, що у вас є додаткові гроші. Що ви з ним робите?

  • В. Інвестуєте в сміливі акції з високим ризиком, про які всі говорять.
  • B. Покладете частину в акції, частину — в заощадження.
  • C. Покладете кошти на ощадний рахунок; повільний і стійкий виграє гонку.
  • D. Куплю той коштовний гаджет, на який давно заглядався — гарантоване щастя!

Кулінарна цікавинка

Настав час вечері в екзотичному ресторані; який ваш вибір?

  • A. Страва-сюрприз від шеф-кухаря, яка може бути чим завгодно!
  • Б. Страва ф’южн, яка по-новому поєднує знайомі смаки.
  • C. Класичне блюдо з невеликою родзинкою, щоб усе було цікаво.
  • D. Ваша звична вечеря.

Друг запрошує вас на вечірку, де ви нікого не знаєте

  • А. Авжеж! "На мене вже чекають мої нові друзі!"
  • B. Ви вагаєтесь, але все одно вирушаєте на вечірку.
  • C. Залежно від настрою, погоди тощо...
  • D. Пропущу. Краще — на дивані з книжкою.  

У вас є можливість навчитися чомусь поза зоною комфорту

Стрибки з парашутом, акторське мистецтво... Спробуємо?!

  • A. Реєструюся негайно — життя нам дано для навчання!
  • Б. Інтригує... Але спочатку "погуглю", а потім прийму рішення.
  • C. Скоріше, "ні", чим "так".
  • D. Надам перевагу навикам, які мають більш практичне використання.

Результати

А тепер порахуйте, яких варіантів відповідей у вас найбільше?

Переважно А Ви ризикована людина! Приймаєте зміни, як рибка плаває у воді. Отримуєте задоволення від приголомшливих вражень.

Переважно B У вас збалансований підхід, ви приймаєте прораховані рішення, коли результат відповідає вашим цілям.

Переважно C Обережність — це ваше друге ім’я, але ви не закриті для нових вражень — вони просто мають бути зваженими.

Переважно D Безпека — перш за все. Це ваш девіз; Ви цінуєте безпеку та передбачуваність.

Не забудьте подивитися й і інший цікавий тест на особистіть: оберіть метелика і розкрийте свою приховану мрію та таємне бажання.

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