Людям потрібно дати право вибору: військовий "Курт" – про мобілізацію

Не всі можуть бути штурмовиками, танкістами або пілотами, хтось може просто будувати лінії оборони, яких зараз не вистачає, вважає "Курт".

Військовозобов'язаним потрібно дати право вибору, де вони хочуть служити й воювати.

Таку думку висловив військовий з позивним "Курт" у програмі Костянтина і Влади Ліберових "Станція Краматорськ", коментуючи проблеми мобілізації.

"Є таке поняття: той, хто хоче робити, шукає спосіб, а той, хто хоче "відпетляти" – виправдання... Там (у війську – ред.) – усі ті, хто потрібен, але нам не вистачає людей. І мотивацію у людях потрібно всіма засобами пробуджувати, щоб чоловіки розуміли, що вони чоловіки... Мені здається, потрібно людям дати право вибору, де він хоче служити й воювати. Не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть бути танкістами або пілотами... Не кожен хоче бути снайпером – хтось зможе просто будувати лінію оборони, яких зараз не вистачає. Можна мобілізувати людей 10 тисяч, 20 тисяч і сказати "ви будуєте лінію оборони", – пояснив "Курт".

"Курт" – один з найкращих снайперів Сил оборони / Фото: скриншот з відео

Сам "Курт" ще у 2000-х роках пройшов строкову службу. Став на захист України 2014 року. Починав як рядовий розвідник глибинної розвідки, а 2017-го перекваліфікувався на снайпера-розвідника і став одним з найкращих снайперів Сил оборони. Того ж року боєць створив групу снайперів Kurt & Company group, яка зараз входить до складу 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та виконує бойові завдання на різних ділянках фронту.

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