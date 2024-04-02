Людям нужно дать право выбора: военный "Курт" – о мобилизации

Не все могут быть штурмовиками, танкистами или пилотами, кто-то может просто строить линию обороны, которых сейчас не хватает, считает "Курт".

Военнообязанным нужно дать право выбора, где они хотят служить и воевать.

Такое мнение высказал военный с позывным "Курт" в программе Константина и Влады Либеровых "Станция Краматорск", комментируя проблемы мобилизации.

"Есть такое понятие: тот, кто хочет делать, ищет способ, а тот, кто хочет "улетать" – оправдание... Там (в армии – ред.) – все те, кто нужен, но нам не хватает людей. И мотивацию в людях нужно всеми средствами пробуждать, чтобы мужчины понимали, что они мужчины… Мне кажется, нужно людям дать право выбора, где он хочет служить и воевать… Не все могут быть штурмовиками, не все могут быть танкистами или пилотами… каждый хочет быть снайпером — кто-то сможет просто строить линию обороны, которых сейчас не хватает, можно мобилизовать людей 10 тысяч, 20 тысяч и сказать "вы строите линию обороны", — пояснил "Курт".

"Курт" – один из лучших снайперов Сил обороны / Фото: скриншот с видео

Сам "Курт" еще в 2000-х годах прошел срочную службу. Стал на защиту Украины в 2014 году. Начинал как рядовой разведчик глубинной разведки, а в 2017 переквалифицировался на снайпера-разведчика и стал одним из лучших снайперов Сил обороны. В том же году боец создал группу снайперов Kurt & Company group, которая сейчас входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и выполняет боевые задания на разных участках фронта.

Напомним, в Украине призывной возраст уменьшен до 25 лет: президент Владимир Зеленский подписал закон.