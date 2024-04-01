Проверьте свою склонность к риску – быстрый тест

Приготовьтесь узнать о себе кое-что интересное с помощью нашего нового теста.
Вы когда-нибудь представляли себе, как прыгаете с парашютом, спасаетесь от акулы, покоряете Эверест?.. Или вы все же предпочитаете уютные вечера с хорошей книгой или сериалом?..
Приготовьтесь узнать о себе кое-что интересное, а именно, насколько вы рискованы. Этот легкий и быстрый тест ответит.
Рисунок – только повод задуматься. Главное – вопросы теста на характер.
Когда вы слышите приходящее на ум слово "приключение"?
- A. Подъем на гору Эверест. Без вопросов!
- B. Сложный поход, который заставит попотеть.
- C. Изучение нового города с картой с чувством любопытства.
- D. Экскурсия с комфортом: кафе, музеи, парки.
Принятие решений под давлением
Вам предлагают повышение, требующее переезда в незнакомый город. Что приходит в голову?
- A. Упаковываете чемоданы еще до того, как прозвучит предложение.
- Б. Учитываете все "за" и "против", но склоняетесь к "Да".
- C. Внимательно обдумываете это, обратившись за советом к друзьям и семье.
- D. Вежливо отказываетесь; стабильность – прежде всего!
Финансовая азартная игра
Представьте, что у вас есть дополнительные деньги. Что вы с ним делаете?
- В. Инвестируете в смелые акции с высоким риском, о которых все говорят.
- B. Положите часть в акции, часть – в сбережения.
- C. Положите средства на сберегательный счет; медленный и стойкий выигрывает гонку.
- D. Куплю тот ценный гаджет, на который давно заглядывался гарантированное счастье!
Кулинарный интерес
Настало время ужина в экзотическом ресторане; каков ваш выбор?
- A. Блюдо-сюрприз от шеф-повара, которое может быть чем угодно!
- Б. Блюдо фьюжн, которое по-новому сочетает знакомые вкусы.
- C. Классическое блюдо с небольшой изюминкой, чтобы все было интересно.
- D. Ваш привычный ужин.
Друг приглашает вас на вечеринку, где вы никого не знаете
- А. Конечно! "Меня уже ждут мои новые друзья!"
- B. Вы сомневаетесь, но все равно отправляетесь на вечеринку.
- C. В зависимости от настроения, погоды и т.д.
- D. Пропущу. Лучше – на диване с книгой.
У вас есть возможность научиться чему-то вне зоны комфорта
Прыжки с парашютом, актерское искусство... Попробуем?
- A. Регистрируюсь немедленно — жизнь нам дана для обучения!
- Б. Интригует... Но сначала "погуглю", а потом приму решение.
- C. Скорее, "нет", чем "да".
- D. Предпочитаю навыки, имеющие более практическое использование.
Результаты
А теперь посчитайте, каких вариантов ответов у вас больше всего?
А Вы рискованный человек! Принимаете изменения, как рыбка плавает в воде. Получаете удовольствие от потрясающих впечатлений.
Предпочтительно B У вас сбалансированный подход, вы принимаете просчитанные решения, когда результат отвечает вашим целям.
Преимущественно C Осторожность – это ваше второе имя, но вы не закрыты для новых впечатлений – они просто должны быть взвешенными.
Преимущественно D Безопасность – прежде всего. Это ваш девиз; Вы цените безопасность и предсказуемость.
Не забудьте посмотреть и другой интересный тест на личность: выберите бабочку и раскройте свою скрытую мечту и тайное желание.
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