Проверьте свою склонность к риску – быстрый тест

Приготовьтесь узнать о себе кое-что интересное с помощью нашего нового теста.

Вы когда-нибудь представляли себе, как прыгаете с парашютом, спасаетесь от акулы, покоряете Эверест?.. Или вы все же предпочитаете уютные вечера с хорошей книгой или сериалом?..

Приготовьтесь узнать о себе кое-что интересное, а именно, насколько вы рискованы. Этот легкий и быстрый тест ответит.

Рисунок – только повод задуматься. Главное – вопросы теста на характер.

Когда вы слышите приходящее на ум слово "приключение"?

A. Подъем на гору Эверест. Без вопросов!

B. Сложный поход, который заставит попотеть.

C. Изучение нового города с картой с чувством любопытства.

D. Экскурсия с комфортом: кафе, музеи, парки.

Принятие решений под давлением

Вам предлагают повышение, требующее переезда в незнакомый город. Что приходит в голову?

A. Упаковываете чемоданы еще до того, как прозвучит предложение.

Б. Учитываете все "за" и "против", но склоняетесь к "Да".

C. Внимательно обдумываете это, обратившись за советом к друзьям и семье.

D. Вежливо отказываетесь; стабильность – прежде всего!

Финансовая азартная игра

Представьте, что у вас есть дополнительные деньги. Что вы с ним делаете?

В. Инвестируете в смелые акции с высоким риском, о которых все говорят.

B. Положите часть в акции, часть – в сбережения.

C. Положите средства на сберегательный счет; медленный и стойкий выигрывает гонку.

D. Куплю тот ценный гаджет, на который давно заглядывался гарантированное счастье!

Кулинарный интерес

Настало время ужина в экзотическом ресторане; каков ваш выбор?

A. Блюдо-сюрприз от шеф-повара, которое может быть чем угодно!

Б. Блюдо фьюжн, которое по-новому сочетает знакомые вкусы.

C. Классическое блюдо с небольшой изюминкой, чтобы все было интересно.

D. Ваш привычный ужин.

Друг приглашает вас на вечеринку, где вы никого не знаете

А. Конечно! "Меня уже ждут мои новые друзья!"

B. Вы сомневаетесь, но все равно отправляетесь на вечеринку.

C. В зависимости от настроения, погоды и т.д.

D. Пропущу. Лучше – на диване с книгой.

У вас есть возможность научиться чему-то вне зоны комфорта

Прыжки с парашютом, актерское искусство... Попробуем?

A. Регистрируюсь немедленно — жизнь нам дана для обучения!

Б. Интригует... Но сначала "погуглю", а потом приму решение.

C. Скорее, "нет", чем "да".

D. Предпочитаю навыки, имеющие более практическое использование.

Результаты

А теперь посчитайте, каких вариантов ответов у вас больше всего?

А Вы рискованный человек! Принимаете изменения, как рыбка плавает в воде. Получаете удовольствие от потрясающих впечатлений.

Предпочтительно B У вас сбалансированный подход, вы принимаете просчитанные решения, когда результат отвечает вашим целям.

Преимущественно C Осторожность – это ваше второе имя, но вы не закрыты для новых впечатлений – они просто должны быть взвешенными.

Преимущественно D Безопасность – прежде всего. Это ваш девиз; Вы цените безопасность и предсказуемость.

Не забудьте посмотреть и другой интересный тест на личность: выберите бабочку и раскройте свою скрытую мечту и тайное желание.

Читайте также: