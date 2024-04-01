Таропрогноз на 1-7 апреля 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро долго остаются достаточно популярным средством для того, чтобы узнать вероятное будущее. С распространением книгопечатания они получили достойное место среди когорты других инструментов для гадания, возможно даже обойдя руны и привычные нам карты.

Для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 1-7 апреля 2024 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам карт Таро, похожим на привычную нам бревно, рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Однако она может указывать на то, что вы не хотите сдвинуться с места по принципу и хотите опираться только на собственные силы. В отношениях вам могут бросить вызов, но вам нужно научиться с уверенностью говорить "Нет!". Не поддавайтесь своему желанию к уничтожению. А иногда тщательнее защищайте свои позиции. Будьте решительны в сложных ситуациях, устойчивыми перед ранящими ваше сердце, но и не ввязывайтесь в борьбу без смысла.

Проявляйте агрессию там, где это уместно. Глухая защита тоже иногда может помочь. Вам нужно крепко стоять на ногах и защищать свои права и мысли. Сейчас не следует идти на компромисс.

Учтите, что часто наши враги находятся внутри нас. Это наши внутренние демоны, мешающие нам двигаться своим путем. Это страхи и сомнения, пожирающие нас и делающие нас слабыми и уязвимыми. Станьте на герц с ними, преодолеть их поможет внутренняя честность. А иногда придется сражаться с собственной совестью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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