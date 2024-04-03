Лукашенко готує Білорусь до війни: в ГУР повідомили про ситуацію на кордоні

Поки ситуація на кордоні залишається стабільною.

Україна стежить за розвитком ситуації в сусідній Білорусі, а також готується реагувати на можливі сценарії. Також триває зміцнення кордону.

Про це повідомив представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Ситуацію на кордоні він називає стабільною, відповідаючи на запитання про те, чи спостерігає ГУР якусь підготовку або формування угрупувань на території сусідньої Білорусі.

"Україна уважно стежить за розвитком ситуації, готується до реагування на можливі сценарії, проводить зміцнення кордону", – відповів Юсов.

Крім того, за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, на території республіки наразі не спостерігаються ознаки нарощення ударних угруповань російських військ.

Як повідомлялося, самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив, що його країна готується до війни проти "недружніх держав". Він зізнався, що у країні ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів.

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