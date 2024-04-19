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Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному - Deep State

Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному - Deep State

Спочатку ворога було відкинуто з підстанції / Фото: t.me/DeepStateUA

Ворог продовжує атакувати

Мапу воєнних дій оновлено.

Про це інформує Deep State. 

Ворог просунувся в Новокалиновому.

Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному. 

"Ми вдень писали, що ворога було відкинуто з підстанції, проте стало відомо, що вони знову полізли і намагаються утриматися під шквалом артилерії Сил Оборони", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників. 

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