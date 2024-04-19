Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному - Deep State

Мапу воєнних дій оновлено.

Про це інформує Deep State.

Ворог просунувся в Новокалиновому.

Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному.

"Ми вдень писали, що ворога було відкинуто з підстанції, проте стало відомо, що вони знову полізли і намагаються утриматися під шквалом артилерії Сил Оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС.

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників.

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