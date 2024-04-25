В Сумской области прогремели 23 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 23 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская, Степановская общины.
Середино-Будская община подверглась враждебной атаке дронами-камикадзе типа "FPV" и была под артобстрелом, в общей сложности – 9 взрывов.
По Краснопольской общине враг бил из артиллерии, 12 взрывов.
На Юнаковскую общину российский БпЛА квадрокоптерного типа совершил сброс взрывного устройства типа ВОГ, 1 взрыв.
По Степановской общине враг совершил авиаудар, 1 взрыв.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Херсонщине, повреждены 15 домов, есть жертва и ранены.
Кроме того, мы ранее информировали, что враг обстрелял Харьков из баллистики, в результате чего пострадали и разрушены.
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