Три знака Зодиака, к которым сегодня может прилететь бумеранг

День, который не имеет четкого энергетического «окраса»: то, какой заряд он будет нести – положительный или отрицательный – зависит только от самого человека, точнее, от его былых заслуг. Те, кто сделал кому-нибудь добро, получат его в ответ, и – наоборот.

Сегодня, 25 апреля, окружающий мир станет зеркалом для представителей всех знаков Зодиака, но к трем из них может прилететь бумеранг.

Телец

Тельцы редко обижают окружающих, но уж если такое происходит, моральная травма, которую они умудряются нанести, оказывается более чем серьезной. Стоит ли удивляться, что сегодня кто-то решит обидеть их, но они могут этого избежать, если откажутся общаться с неадекватными людьми.

Рак

Раки делают добрые дела, совершенно не рассчитывая на «обратную связь», тем приятнее им будет им будет получить соответствующий бумеранг. Правда, прилетит он не от того, кого они облагодетельствовали, а от совсем другого человека, но именно так работает закон Вселенной.

Дева

Девы, несмотря на свою холодность и внешнее спокойствие, подвержены сильным страстям, которые часто выражаются в суждениях – порой довольно резких – в адрес окружающих их людей. Сегодня какой-то слух или сплетня о них самих достигет их ушей – возможно, это станет для них уроком.

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