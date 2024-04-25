Астрологический прогноз на 25 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: какими бы ни были планы – как профессионального, так и личного свойства – не стоит посвящать в них других людей: сглаз еще никто не отменял. Важных решений лучше не принимать – они чреваты ошибкой.

Символ дня: Обезьяна.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: почки. болезнь начавшаяся в этот день, как правило, длится долго, но серьезных последствий не имеет.

Болезни дня: болезнь начавшаяся в этот день, как правило, длится долго, но серьезных последствий не имеет, тем не менее, к лечению нужно приступать сразу. Диагноз, поставленный сегодня одним врачом, обязательно нужно подтвердить у другого.

Питание дня: мясо не принесет ничего кроме вреда, поэтому его нужно заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Дачные работы дня: день можно провести в саду или огороде.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о том, какое место в социуме он занимает: можно будет сделать важный вывод относительно того, устраивает оно его или нет.

Табу дня: необходимо отказаться от вредны привычек.

Цитата дня: «Каждому из нас дано так много, что не стоит тратить время на размышления о том, чего у нас нет» (Хелен Адамс Келлер).

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