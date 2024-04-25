Астрологічний прогноз на 25 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: якими б не були плани – як професійної, так і особистої якості – не варто посвячувати в них інших людей: пристріт ще ніхто не скасовував. Важливих рішень краще не ухвалювати – вони загрожують помилкою.

Символ дня: Мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, як правило, триває довго, але серйозних наслідків не має, проте до лікування слід ставати одразу. Діагноз, поставлений сьогодні одним лікарем, обов'язково слід підтвердити в іншого.

Харчування дня: м'ясо не принесе нічого, крім шкоди, тому його потрібно замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день можна провести у саду чи городі.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про те, яке місце в соціумі він посідає: можна буде зробити важливий висновок щодо того, чи влаштовує воно його чи ні.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Кожному з нас дано так багато, що не варто витрачати час на роздуми про те, чого ми не маємо» (Гелен Адамс Келлер).

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