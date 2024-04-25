Макрон ищет замену фон дер Ляен на должности главы Еврокомиссии — Bloomberg

Макрон уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с другими лидерами стран Евросоюза о поиске нового кандидата на должность главы Европейской комиссии вместо Урсулы фон дер Ляен.
Об этом информирует Bloomberg.
Издание сообщает, что Макрон уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и предлагал на этот пост бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги.
Bloomberg отмечает, что такие действия Макрона накладываются на недовольство фон дер Ляен в европейских странах из-за чрезмерной политизации должности главы исполнительного органа ЕС – в частности, своей безоговорочной поддержкой Израиля.
Вместе с тем, по мнению издания, пока нельзя оценить, насколько серьезно настроен Макрон изменить фон дер Ляен и такие разговоры могут быть давлением на главу Еврокомиссии, чтобы получить у нее некоторые уступки в будущем.
Напомним, ранее сообщалось, что Фон дер Ляен сделала жесткое заявление о возможной победе России.
Кроме того, мы ранее информировали, что Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.
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