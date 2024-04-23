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В полиции показали последствия удара по Константиновке (видео)

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В полиции показали последствия удара по Константиновке (видео)

Наслідки удару по Костянтинівці

Россияне продолжают воевать против гражданских.

В результате атаки РФ по Константиновке ранения получили 5 человек, которые двигались на автомобиле и оказались в эпицентре взрыва. Парамедики полиции предоставили пострадавшим в медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Полиция показала последствия удара по Константиновке

Полиция показала последствия удара по Константиновке

"Оккупанты ударили по городу управляемой авиационной бомбой "УМПБ-Д-30 СМ", — получили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 23 апреля, российская армия ударила по Константиновке   Донецкая область. В результате атаки пострадали пять человек.

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