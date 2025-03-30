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Стала відома причина, чому заблоковано Telegram-канал "Джокер"
При спробі відкрити канал з’являється повідомлення про його блокування.
В неділю, 30 березня, Telegram-канал «Джокер» був заблокований через підозри у розповсюдженні особистої інформації без дозволу.
Про це йдеться у причинах блокування каналу, повідомляє Детектор Медіа.
«Джокер» — анонімний канал, який асоціюють з Романом Кравцем з «Слуги народу», мав контакти з Офісом Президента, що підтверджено журналістським розслідуванням.
Що відомо
У червні 2024 року Громадське повідомило, що Роман Кравець є власником Telegram-каналу «Джокер», який неодноразово критикував виїзд за кордон під час війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кравець п’ять разів виїжджав за кордон. У липні 2024 року його визнали непридатним до військової служби, що також співпало з його відсутністю в Україні. Кравець заперечував своє причетність до каналу, заявивши, що продав його за криптовалюту і не знає нових власників.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї почали використовувати штучний інтелект для зламу Telegram-акаунтів, використовуючи фішингові атаки. Злочинці маскуються під службу підтримки або знайомих, надсилаючи підроблені повідомлення, щоб обманом отримати доступ до особистої інформації користувачів.