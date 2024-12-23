Нова шахрайська схема у Telegram: як не стати жертвою зловмисників

В Мережі "процвітає" нова шахрайська схема – зловмисники розсилають користувачам Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміумпідписки з проханням активувати його через посилання.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

За інформацією ЦПД, користувачам месенджера Telegram стали надходити повідомлення про буцімто "подарунок" преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання.

Насправді це шахрайська схема, мета якої – заволодіти персональними даними користувачів для подальших злочинних дій.

"Інтерфейс і формат посилання для подарунка преміум підписки мають інший вигляд і структуру", – попереджає Центр протидії дезінформації.

Українців закликають у жодному разі не переходити за посиланням від незнайомих осіб, заблокувати відправника повідомлення та встановити двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту.

Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Раніше у ЗМІ з'ясували, чи користується Зеленський Telegram на особистому телефоні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.