Нова шахрайська схема у Telegram: як не стати жертвою зловмисників

Шахраї заманюють українців "безкоштовною" преміумпідпискою в Telegram.
В Мережі "процвітає" нова шахрайська схема – зловмисники розсилають користувачам Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміумпідписки з проханням активувати його через посилання.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
За інформацією ЦПД, користувачам месенджера Telegram стали надходити повідомлення про буцімто "подарунок" преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання.
Насправді це шахрайська схема, мета якої – заволодіти персональними даними користувачів для подальших злочинних дій.
"Інтерфейс і формат посилання для подарунка преміум підписки мають інший вигляд і структуру", – попереджає Центр протидії дезінформації.
Українців закликають у жодному разі не переходити за посиланням від незнайомих осіб, заблокувати відправника повідомлення та встановити двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту.
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