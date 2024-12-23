18-річна донька Ольги Фреймут повернулася до України зі США й показала, як проводить час

Старша донька української ведучої Ольги Фреймут неочікувано показалася в Україні.

У своєму фотоблогу Злата Мітчелл опублікувала кадр, як прямує із США на Батьківщину. Зокрема, показала фото з потягу та зізналася, що дуже сумувала за рідною землею.

"Дім! Дуже сумувала за всіма вами", - замилувала Злата.

Злата Мітчелл приїхала до України / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Блогерка також розсекретила, що прибула до Львівської області. Вона вже встигла прогулятися околицями й зробити знімки на згадку. Так, на зображеннях видніється церква та місцевий ринок. На Львівщині донька ведучої також зустрілася зі своєю подругою.

"Возз'єднання з моєю найкращою подругою у моїй маленькій Львівській області", - поділилася донька знаменитості.

Злата Мітчелл приїхала до України / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл приїхала до України / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл приїхала до України / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

До слова, Злата Мітчелл не стала розповідати, на скільки часу вона затримається в Україні. Проте, вочевидь, блогерка скоро повернеться до навчання у США після того, як проведе тут зимові свята. Це вже стало традицією для 18-річної дівчини. Бо вона щороку прилітає побачитися з найріднішими та насолодитися рідними стінами.

Нагадаємо, нещодавно зі США повернулася колишня дружина Андрія Бєднякова, акторка Анастасія Коротка. Разом з нею приїхали їхні двоє дітей. Пара неочікувано возз'єдналася в Україні й показала, як разом час проводить.

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