Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: спалахнув новий скандал

Що відбувалося у залі суду, чим завершилося засідання, що відомо про долю підозрюваного та яку заяву зробили батьки загиблого юнака – в ексклюзиві TSN.UA.

У Києві спалахнув новий скандал у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Захист просив відпустити підозрюваного з-під варти під домашній арешт. Прокурор – заперечував. Що відбувалося у залі суду, чим завершилося засідання, що відомо про долю підозрюваного та яку заяву зробили батьки загиблого юнака – в ексклюзиві TSN.UA.

Хочуть "відмазати" підозрюваного?

У Вищому апеляційному суді в Києві 23 грудня відбувся суд у справі про вбивство підлітка на станції столичного фунікулера. Адвокати підозрюваного у вбивстві Артема Косова просили помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Захист стверджував, що підозрюваний має хворих батьків, тому він має бути з ними й піклуватися про них. Ця інформація сколихнула Мережу. Напередодні у телеграм-каналах почали писати, що підозрюваного просто хочуть "відмазати" від справедливого покарання. Зокрема, заклик до розголосу цієї ситуації поширили Мережею ще напередодні суду.

За даними ЗМІ, прокурорка вважає, що причини пом'якшення запобіжного заходу гіперболізовані, і батьки у підозрюваного були хворі на момент вчинення злочину під час нарко-алко сп’яніння. За її словами, запобіжний захід досягає цілі і в ізоляції він не може вживати, тож і виправляється, у нього стають кращими характеристики.

Примітно, що на суд прийшло чимало людей з плакатами на підтримку родичів загиблого хлопця. У результаті суд залишив під вартою співробітника УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка в столичному фунікулері 7 квітня.

Сам Косов від коментарів відмовився.

Водночас батько загиблого підлітка зробив заяву після засідання. Він заявив, що погоджується з рішенням суду. Водночас поскаржився, що адвокати Косова "приходять тоді, коли їм потрібно. На сьогоднішнє засідання вони прийшли, а на минулі два – ні: на одне з них прийшли, а потім пішли, тому що вони нібито сильно зайняті. За словами батька вбитого юнака, так вони зірвали кілька засідань, а також опитування свідків, повідомляє Громадське.

Жахливе вбивство у Києві

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року на фунікулері в Києві стався конфлікт між 30-річним працівником УДО та групою підлітків. За словами свідків, хлопця штовхнули, він головою розбив скло і уламки порізали йому горло. Хлопець намагався встати, але, на жаль, через інтенсивну втрату крові помер до приїзду швидкої. Хоч друзі Максима і побоювались, що його кривдник втече, підозрюваного у вбивстві майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов – військовослужбовець, водій управління Державної охорони України.

Печерський райсуд Києва 9 квітня обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Примітно, що під час засідання суду захисник підозрюваного заявив, що його клієнт отримував погрози “страти”, тож попросив публічно не оголошувати його анкетних даних.

Кривдник був напідпитку

У ДБР підтвердили той факт, що підозрюваний у вбивстві чоловік був напідпитку! У нього у крові виявили 1,2 проміле алкоголю. Затримали чоловіка легко. Він мав із собою зброю, але не чинив спротив. У ДБР також попросили людей не вестися на фейк, про те, що підозрюваний колись працював у Бюро. Насправді він служив в Управлінні державної охорони України, але у момент інциденту не був на службі.

Пізніше почали спливати все нові і нові подробиці цього жахливого інциденту.

Журналістам ТСН.ua вдалося поспілкуватися з матір’ю Максима. Вона з болем згадала про те, через що кривдник нібито причепився до підлітків.

Ще тоді найбільше за все матір загиблого Максима боялася, що справу можуть зам’яти.

Спершу Косову висунули звинувачення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу, що передбачає 15 років ув’язнення. Однак у процесі розслідування слідчі вирішили, що вбивство було скоєно з хуліганських мотивів, і перекваліфікували на ч. 2 ст. 115, за якою підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 7 квітня у Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВБИВСТВО ПІДЛІТКА НА ФУНІКУЛЕРІ У КИЄВІ: спалахнув новий скандал!

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