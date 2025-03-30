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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1169
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2 хв

Любителя солодощів поховали у труні в стилі Snickers – фото

Попри те, що сім’я була здивована передсмертним бажанням, вона його виконала.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Чоловіка поховали у труні в стилі Snickers

Чоловіка поховали у труні в стилі Snickers / © SWNS

У Великій Британії рідні виконали передсмертне бажання любителя солодощів, який пожартував, що хотів би труну в стилі Snickers. Його поховали в коробці, зробленій за зразком культових солодощів.

Про це повідомляє New York Post.

Пол Брум, який працював помічником із догляду в будинку для дорослих із розумовими вадами, часто натякав на ідею, чим здивував друзів і сім’ю.

«Брум був відомий своєю кмітливістю і пустотливим почуттям гумору», — розповіли близькі покійного.

Пол Брум / © SWNS

Пол Брум / © SWNS

Його рідні відкидали прохання, поки Пол не помер і вони не побачили, що він написав про це у своєму заповіті. Тож вони вирішили виконати останнє бажання Брума, що, на їхню думку, було ідеальним способом вшанувати пам’ять жартівника.

Вбиті горем родичі поховали покійного в труні, яка була схожа на частково розгорнутий батончик Snickers.

Чоловіка поховали у труні в стилі Snickers / © SWNS

Чоловіка поховали у труні в стилі Snickers / © SWNS

На ній навіть була написана фраза «I’m nuts!» («Я божевільний!») на знак поваги до дивакуватого почуття гумору британця. Також там був логотип футбольного клубу «Крістал Пелас», оскільки Брум, який походив з південного Лондона, був відданим прихильником цього ФК.

Чоловіка поховали у труні в стилі Snickers / © SWNS

Чоловіка поховали у труні в стилі Snickers / © SWNS

Під час похорону процесія пройшла повз улюблене кафе Пола в Богнор-Регіс, де друзі у спеціальних футболках аплодували, проводжаючи його в останню путь у труні, прикрашеній цукерками.

«Сім’я отримала лише позитивні відгуки від тих, хто був присутній на похороні, багато хто коментував, що завдяки особистим штрихам служба стала справжнім святом життя Пола», — сказав Алі Легго, організатор похоронів у FA Holland Funeralcare у Чічестері. «Для нас було привілеєм допомогти його родині втілити в життя його останню волю».

Нагадаємо, після похорону чоловіка родичі зайшли до його будинку і виявили моторошну знахідку.

Дата публікації
Кількість переглядів
1169
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