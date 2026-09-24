Масштабные пожары и непрекращающиеся взрывы: Россия вновь подвергла массированной атаке одну из областей Украины

Последствия обстрела Одессы / © Facebook / Сергей Лысак

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Россия вновь нанесла массированный удар по Одесской области. В результате вражеского налета пострадали два человека. В областном центре зафиксированы разрушения сразу в нескольких районах — мишенью врага стали больница, гимназия, торговый центр и жилые дома.

Об этом в репортаже рассказал корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

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Прямое попадание в крышу поликлиники и разрушение лицея

Этой ночью по Одессе летели ракеты «Бандероль» и реактивные «Шахеды». Громкие взрывы раздавались почти во всех районах города. На одной из улиц ракета попала прямо в крышу многоэтажного здания поликлиники.

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Повреждения оказались серьезными — разрушена даже лифтовая шахта. С первого по седьмой этажи выбиты окна, поэтому медицинское учреждение временно не будет работать. Впрочем, самое главное — люди не пострадали.

«Мне позвонил охранник и сообщил, что попал „Шахед“. К нашей радости, пожара не было, только разрушения на седьмом этаже и по всему зданию. Сотрудников в отделении не было. На четвёртом этаже работает служба неотложной помощи, сотрудники которой вовремя эвакуировались в убежище, поэтому пострадавших нет», — рассказывает заведующая консультативно-диагностическим отделением поликлиники №1 Ирина Скрупская.

Прямо через дорогу от поликлиники находится городской лицей. Одна его сторона осталась полностью без окон. Преподаватели вместо того, чтобы вести уроки, вынуждены убирать осколки стекла на этажах. Занятия в здании пока приостановлены.

«У нас, к сожалению, выбито очень много окон, и на время учебное заведение перейдет на дистанционную форму обучения. Мы планировали обучать детей очно, ведь у нас есть большое укрытие. Во время атаки люди находились в укрытии и услышали этот мощный взрыв. Они очень испугались, но, слава Богу, все живы-здоровы, жертв нет», — отмечает директор городской гимназии № 103 Ирина Загорулько.

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Пожар в торговом центре и ликвидация последствий

В результате ночной атаки разрушения фиксируются практически в каждом районе Одессы, в том числе и в центре города. Враг во второй раз нанёс удар по местному торговому центру, где вспыхнул масштабный пожар. Также горело нежилое многоэтажное здание.

Работу спасателей значительно затрудняли постоянные повторные тревоги — пожарным приходилось прерывать тушение и уходить в безопасные места.

С утра на поврежденных объектах активно работают коммунальные службы: они убирают обломки и закрывают разбитые окна защитными щитами. Пострадавшие жители оформляют и подают заявления на получение компенсаций за уничтоженное и поврежденное имущество.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВЗРЫВЫ почти во ВСЕХ РАЙОНАХ! Одесса и Киев в руинах после обстрелов!

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