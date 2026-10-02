Их внешность может вводить в заблуждение: 7 пород «грозных» собак с нежным характером

7 пород собак, которые выглядят грозно, но отличаются кротким характером / © Associated Press

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Некоторые собаки только с виду кажутся суровыми и неприступными. За уверенным поведением представителей определенных пород может скрываться совсем другой характер — преданный, игривый и ласковый.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Ветеринар Эйми Уорнер пояснила, что уверенность собаки не обязательно означает смелость или чрезмерную общительность. Она может проявляться в спокойной реакции на незнакомые обстоятельства, способности быстро приходить в себя после стресса и комфортно действовать самостоятельно.

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В то же время ветеринарный консультант Джо Майерс подчеркнула: порода не определяет характер животного полностью. На поведение влияют генетика, ранний опыт, социализация, дрессировка, состояние здоровья и индивидуальный темперамент.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки известны как служебные и сторожевые собаки, поэтому могут производить впечатление строгих и серьёзных. В то же время ветеринар Чирл Бонк отмечает, что они часто преданны и ласковы со своими хозяевами.

Это умные и активные собаки, которым необходимы регулярные тренировки, физические нагрузки и занятия, стимулирующие умственную деятельность.

Ротвейлер

Благодаря крепкому телосложению и репутации охранника ротвейлер может казаться грозным. Однако в семье представители этой породы могут быть игривыми и сильно привязываться к хозяевам.

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По словам ветеринаров, при надлежащей социализации ротвейлеры могут быть ласковыми с людьми, детьми и другими домашними животными. В то же время для них особенно важна последовательная дрессировка.

Доберман

Еще одна порода, которую часто воспринимают в первую очередь как охранную. Бонк отмечает, что доберманы сильно привязываются к хозяевам, оставаясь при этом бдительными и уверенными в себе собаками.

Они умны, хорошо учатся и нуждаются в достаточном количестве физических упражнений и умственных занятий.

Боксер

Крупное телосложение боксера может производить серьезное впечатление, однако характер этих собак зачастую совершенно иной. Ворнер описывает их как игривых, ласковых и энергичных. Некоторые представители породы сохраняют характерную для щенков живость даже во взрослом возрасте.

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В связи с высоким уровнем активности боксерам необходимы регулярные тренировки и физические нагрузки.

Немецкая дог

Огромные размеры немецкого дога могут насторожить незнакомца, но ветеринары описывают представителей этой породы как в основном спокойных и ласковых собак, которые любят находиться рядом с семьёй.

Ввиду их габаритов особое значение приобретает раннее обучение. Кроме того, таким собакам необходимы достаточное пространство и физическая активность.

Пудель

Пудель отличается от большинства пород в этой подборке своей внешностью, однако тоже может быть очень уверенным в себе. По словам Ворнера, эти собаки умны, внимательны, быстро учатся и часто с удовольствием проводят время со своими хозяевами.

В то же время пуделям необходимы регулярные физические и умственные нагрузки.

Анатолийская овчарка

Анатолийских овчарок выводили для охраны скота, поэтому им присущи самостоятельность, бдительность и независимость. Ворнер называет их уверенность более сдержанной: такие собаки способны самостоятельно принимать решения и в то же время оставаться преданными своим хозяевам.

Однако эта порода требует опытного хозяина, тщательной социализации и безопасной среды обитания. Ввиду их силы и природной склонности к охране правильное воспитание для таких собак особенно важно.

Напомним, что маленькие собаки могут быть не менее бдительными и смелыми, чем их крупные сородичи. Эксперты назвали семь пород с выраженным защитным инстинктом.

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