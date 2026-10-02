Остановка «Запорожстали» грозит десяткам тысяч рабочих мест и экономике промышленных городов – Der Spiegel

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Об этом говорится в крупном репортаже немецкого издания Der Spiegel.

"Запорожсталь" производит чугун и сталь с 1933 года. Даже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году доменные печи предприятия удалось снова запустить примерно через полтора месяца. Однако после атак в 2026 году производство оказалось под угрозой полной остановки, пишет издание.

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В ночь на 11 августа предприятие потерпело массированный ракетный удар. Погибли восемь работников, еще 26 были ранены. После атаки ни одна из четырех доменных печей не работала. «Это самые масштабные разрушения со времен Второй мировой войны», – говорит генеральный директор «Запорожстали» Тарас Шевченко.

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Впрочем, масштаб проблемы значительно шире самого завода, говорится в репортаже: непосредственно на «Запорожстали» работают около 8 тыс. человек. Учитывая поставщиков, логистические компании, энергетику и коммунальный сектор, предприятие обеспечивает работой около 50 тыс. человек. Потому длительная остановка комбината будет означать потери не только для металлургии, но и для экономики всего Запорожья. Речь идет о рабочих местах, доходах предприятий-смежников и общей деловой активности в городе.

Ситуация является частью системного сокращения украинской металлургической базы. После 2014 Украина потеряла ряд крупных предприятий на оккупированных территориях. После начала полномасштабной войны были потеряны "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Поэтому значение заводов, которые оставались на подконтрольной Украине территории, постоянно росло. Теперь под угрозой оказались и они», - пишет издание.

Для Запорожья ситуацию усложняет близость фронта. Город регулярно испытывает удары, в том числе управляемые авиабомбами, а опасность постепенно приближается к промышленным и транспортным объектам.

Кроме физического разрушения заводов металлургия сталкивается еще с несколькими системными проблемами. Единственная в Украине шахта коксующихся углей прекратила работу из-за войны. Черноморские порты значительно остановили деятельность, а Европейский Союз уменьшил импортные квоты для украинской стали.

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Для «Запорожстали» ситуация особенно сложная: раньше 70% стали из Запорожья уходило на экспорт. На фоне проблем с черноморскими портами, сокращения квот ЕС и потери источника коксующегося угля Der Spiegel ставит под вопрос будущую прибыльность такого производства, а следовательно – и витание выживания города, потерявшего свое крупнейшее предприятие.

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