Россия может напасть на ещё одни государства: известный астролог поразил всех своим предсказанием о крупных войнах

Влад Росс / © ТСН

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Известный астролог Влад Росс считает, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея готовятся к Третьей мировой войне.

Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».

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Астролог считает, что Россия будет вести гибридную войну против Европы и готовиться к нападению на страны Балтии.

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«Это может произойти уже осенью следующего года. Также это может случиться и в 2028 году после затмения, которое произойдёт над египетскими пирамидами. После этого может даже начаться Третья мировая война. Они могут договориться: Китай нападет на Тайвань, Северная Корея — на Южную Корею, Иран — на Израиль, Россия — на Европу. Это может произойти в одно мгновение», — сказал астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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