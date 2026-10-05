Ассия Ахат раскрыла, где находится её муж во время войны: остался ли Игорь Баленко в Украине

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

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Скрипачка и певица Ассия Ахат рассказала, где во время войны живет ее муж Игорь Баленко и как они поддерживают отношения на расстоянии.

В настоящее время артистка делит свою жизнь между Украиной и США. В Киев она возвращается каждые полтора-два месяца. Здесь её ждут муж, дом и самые близкие люди. В то же время часть года Ахат проводит в Америке. Такой ритм жизни для неё продолжается уже несколько лет. Несмотря на постоянные переезды, она не теряет связи с Украиной.

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«Я бываю в Украине каждые полтора-два месяца. Здесь живёт моя семья. Полгода здесь, полгода в Америке», — рассказала Ассия Ахат в интервью BLIK.ua.

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Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

В частности, артистка подчеркнула, что её муж Игорь Баленко остаётся в Украине. Именно поэтому Ахат регулярно возвращается на родину и проводит время со своим любимым.

«Мой муж живёт здесь. А кто будет зарабатывать деньги? У меня здесь отличный дом, мои любимые друзья — все самые близкие», — поделилась звезда.

Ассия Ахат с мужем / © instagram.com/ahhattassia

Ахат призналась, что для неё важно быть рядом с близкими людьми и иметь возможность возвращаться домой. Её киевский дом расположен недалеко от монумента «Родина-Мать», поэтому артистка говорит, что даже находясь дома, хорошо чувствует всё, что происходит в столице.

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

В ближайшее время певица снова отправится в США, однако оставаться там надолго не планирует.

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«Через несколько недель я уеду в Америку. Но, наверное, вернусь сюда где-то в декабре. И тогда станет ясно, что будет дальше. Никто не знает, что будет. Я с удовольствием жила бы здесь. У меня здесь классный дом. У меня здесь все», — отметила артистка.

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Напомним, недавно Олег Винник заговорил о возвращении в Украину и назвал условие для этого.

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