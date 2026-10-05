Скучает ли кот, когда его хозяин уезжает в отпуск: ученые удивили своим объяснением

Эксперты объяснили поведение кошек / © Unsplash

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Кот, вероятно, не скучает по своему хозяину, который уезжает в отпуск. А странное поведение животного, напоминающее «обиду», может свидетельствовать о том, что четвероногий привыкает к новым запахам.

Об этом сообщает BBC. Countryfile.

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Кошка ведет себя необычно после вашего возвращения из отпуска: простое объяснение

Есть люди, которые утверждают, что после возвращения из длительных путешествий их кот выглядит обиженным или будто не узнает своего хозяина. Однако специалисты объясняют, что животное может избегать нас по простой причине — речь идет о запахах. Возвращаясь из дальних стран, мы приносим домой чужой запах, и потребуется некоторое время, прежде чем всё вернётся к норме.

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Исследования кошек показывают, что они, несомненно, хорошо нас помнят благодаря превосходной долговременной памяти. Это касается, прежде всего, тех людей, с которыми они установили позитивные отношения. Специалист по поведению животных Дэниел Уоррен-Каммингс добавляет, что особое значение имеют запах, тон голоса и жесты хозяина, а не обязательно его внешность.

Люди запоминают других по лицам или общему впечатлению. Кошки используют широкий спектр раздражителей и создают себе то, что можно назвать «сенсорным отпечатком». Даже после нескольких недель отсутствия животное без проблем должно вас узнать.

Что может вызвать стресс у кошки во время вашего отпуска?

Кошки, конечно, индивидуалисты и могут по-разному реагировать на разлуку. Некоторые сразу радостно встретят вернувшегося хозяина, другим понадобится немного времени, чтобы привыкнуть к запаху моря или гор, аэропорта или крема для загара.

Специалисты отмечают, что у кошки большее беспокойство вызывает изменение привычного распорядка дня, чем отсутствие хозяина. Если мы обеспечим питомцу надлежащий уход, кого-то, кто накормит его и поиграет с ним некоторое время, то позаботимся о его чувстве безопасности и избавим его от возможного стресса. Неплохой идеей также будет оставить коту футболку или одеяло с запахом хозяина.

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