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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Антициклон принесет в Украину летнюю жару: синоптики рассказали, в каких областях будет жарче всего

Благодаря влиянию антициклона в среду, 9 сентября, во всех уголках Украины сохранится летняя жара без осадков.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Associated Press

Синоптики сообщают, что 9 сентября украинцам следует ожидать сухой и теплой погоды.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 9 сентября атмосферный фронт высокого давления обеспечит сухую и безоблачную погоду по всей стране. Она отмечает, что жара в среду только усилится: на западе столбики термометров достигнут +27…+32 градусов, в большинстве регионов ожидается +24…+27, а на востоке будет несколько прохладнее — от +21 до +23 градусов.

По прогнозам синоптика, летняя жара в пределах +25…+32 градусов продержится ещё несколько дней, после чего показания термометров немного снизятся, хотя до осенних холодов пока далеко.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют по всей стране 9 сентября малооблачную погоду без осадков. По данным синоптиков, ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха днём будет колебаться в пределах от +23 до +28 градусов тепла, на востоке и северо-востоке столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов тепла.

Погода в Украине 9 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 9 сентября.

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