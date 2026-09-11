Магнитная буря 11 сентября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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После сильного возмущения в пятницу, 11 сентября, магнитная буря расслабится. Ожидается К-индекс будет 3,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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Скорость солнечного ветра остается повышенной на уровне ~450 км/с из-за остаточного воздействия коронального массового излучения. По данным ученых, возможны дальнейшие активные периоды.

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Впрочем, активность должна начать снижаться, уменьшая геомагнитную активность до тихой, хотя возможны короткие периоды активности.

Магнитная буря 11 сентября. Фото: meteoagent

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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