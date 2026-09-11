ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 11 сентября: сколько баллов будет

Активность поближе к концу прогнозируемого периода должна снизиться преимущественно до тихого уровня.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

После сильного возмущения в пятницу, 11 сентября, магнитная буря расслабится. Ожидается К-индекс будет 3,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остается повышенной на уровне ~450 км/с из-за остаточного воздействия коронального массового излучения. По данным ученых, возможны дальнейшие активные периоды.

Впрочем, активность должна начать снижаться, уменьшая геомагнитную активность до тихой, хотя возможны короткие периоды активности.

Магнитная буря 11 сентября. Фото: meteoagent

Магнитная буря 11 сентября. Фото: meteoagent

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie