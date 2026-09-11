$5000 каждому американцу после выборов: Трамп рассказал, как хочет раздать деньги без Конгресса

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает, что для выплаты американцам по 5000 долларов, которую он пообещал в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, одобрение Конгресса может не потребоваться.

Об этом он заявил журналисту CBS News Джеку Финку.

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Накануне Трамп пообещал выплатить каждому гражданину США по 5000 долларов после промежуточных выборов в Конгресс, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом.

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Президент назвал такие выплаты «значительным притоком средств», подчеркнув, что эти деньги должны быть потрачены в Соединенных Штатах, а не за границей.

На вопрос журналиста, потребуется ли для осуществления таких выплат одобрение Конгресса, Трамп ответил отрицательно.

Мы так не думаем. Я думаю, они это сделают, если нам это понадобится. Но мы так не думаем. Страна преуспевает, мы получили триллионы долларов в виде пошлин и других мероприятий. Сейчас в США реализуются проекты по строительству производственных предприятий и других инвестиций на сумму более 20 трлн долларов, что гораздо больше, чем когда-либо ранее. И мы считаем, что это будет хорошо», — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что деньги должны работать. В этом контексте он снова заявил, что его администрация стремится, чтобы американцы тратили средства внутри страны, а не за границей.

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«Мы считаем, что это действительно хорошая, популярная и отличная финансовая поддержка», — резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал американцев поддержать республиканцев, пообещав им единовременную выплату в $5 000.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп подарил трем своим помощницам в Белом доме по 45 тысяч долларов наличными.

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