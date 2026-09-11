После сложного периода наступит облегчение: кому из знаков китайского зодиака повезет 11 сентября

Китайский гороскоп / © Unsplash

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В пятницу, 11 сентября, представители четырёх знаков китайского зодиака могут почувствовать, что сложный период постепенно остаётся позади. День равновесия Земляной Крысы приходится на месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. Согласно астрологическому прогнозу, такое сочетание будет способствовать решению проблем и поможет найти выход из ситуаций, которые раньше казались запутанными.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Энергия Крысы связана с практичностью и интуицией, Петуха — с настойчивостью, а Лошади — со стремлением к свободе и движению вперёд. Особенно благоприятным этот день считается для Дракона, Обезьяны, Быка и Крысы.

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Дракон

Проблема, над которой Дракон долго ломал голову, может наконец-то приблизиться к решению. В пятницу появится важная деталь, которая поможет понять, что делать дальше, и избавиться от сомнений.

Ситуация может сложиться так, что правильный выбор станет очевидным. Это позволит Дракону почувствовать уверенность в собственном решении и наконец перестать постоянно возвращаться мыслями к этой проблеме.

Обезьяна

Для Обезьяны 11 сентября изменения могут быть связаны с финансами. Речь идет, в частности, о деньгах, возврата которых пришлось ждать дольше, чем хотелось.

Прогноз не обещает мгновенного получения крупной суммы, однако ситуация может сдвинуться с мертвой точки. Обезьяне станет проще договориться о выплате или новых условиях, что поможет снизить финансовое давление.

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Бык

Изменения ожидаются и в отношениях Тельца с человеком, с которым в последнее время было сложно найти общий язык. Вместо очередного конфликта может состояться откровенный и спокойный разговор, который прояснит накопившиеся проблемы.

Телец долгое время, возможно, брал на себя слишком много эмоциональной ответственности и испытывал чувство несправедливости. Теперь ситуация может выровняться, а отношения — заметно улучшиться.

Крыса

В пятницу Крысам может стать значительно легче принять решение, которое ранее вызывало внутренние противоречия. Причиной трудностей могли быть не внешние обстоятельства, а собственные сомнения и убеждения.

Когда Крыса посмотрит на ситуацию по-другому, необходимость мучиться, выбирая между несколькими вариантами, может просто исчезнуть. То, что раньше казалось сложным выбором, станет гораздо понятнее.

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Напомним, что астрологи предупреждают: 10 сентября 2026 года — день, в который не рекомендуется проявлять скупость, так как это может негативно сказаться на материальном благосостоянии.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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