Магнітна буря 11 вересня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

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Після сильного збурення у п’ятницю, 11 вересня, магнітна буря послабиться. Очікується К-індекс буде 3,7 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною на рівні ~450 км/с через залишковий вплив корональної масової випромінювання. За даними науковців, можливі подальші активні періоди.

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Втім загалом активність має почати знижуватися, зменшуючи геомагнітну активність до тихої, хоча можливі короткі періоди активності.

Магнітна буря 11 вересня. Фото: meteoagent

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

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