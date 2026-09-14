Астролог назвал знаки Зодиака, которые не уходят от партнеров-абьюзеров

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Но тем, кто так думает, очень трудно понять позицию людей, которые упорно держатся за связь, не доставляющую им ничего кроме страданий.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не уходят от партнеров-абьюзеров.

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Рак

Раки главной ценностью в жизни считают не карьеру и материальное благополучие, а семью, поэтому они готовы держатся за любые отношения, каким бы токсичными они при этом ни были. Им кажется, что, оставшись в одиночестве, они почувствуют себя неполноценными, а моральный дискомфорт — разумная плата за семейное «счастье».

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Рыбы

Рыбы — заслуженные драматические актеры зодиакального круга, которым очень нравится страдать — как для себя, так и на публику. В первом случае это, как им кажется, показывает партнеру, как сильно — несмотря на абьюз — они его любят, а во втором — их привлекают к нему внимание окружающих, без чего эти мастера театрального жанра жить не могут.

Весы

Весы, как главные дипломаты зодиакального круга, не рвут отношения с абьюзером сразу, поскольку уверены, что — при помощи своего умения договариваться в любой ситуации — им удается их перевоспитать. Но время идет, а ситуация, как правило, только ухудшается, хоть они и стараются этого не замечать — как правило, во вред самим себе.

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