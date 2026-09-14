Астрологический прогноз на 14 сентября

Яблоки / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день позитивной и, одновременно, негативной энергетики: все зависит от того, какую сторону — добра или зла, света или тьмы — человек для себя выбирает.

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Символ дня: Яблоко.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.

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За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: от любого хирургического вмешательства необходимо отказаться.

Питание дня: калорийная пища в этот день — категорическое табу: она отложится в организме шлаками и токсинами.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.

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Дачные работы дня: один из лучших дней для сезонных работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно анализировать свое прошлое и, как следствие, прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но события, о которых они рассказывают, произойдут через несколько лет.

Табу дня: нельзя общаться с неприятными людьми.

Цитата дня: «Дети учатся на примере взрослого, а не на его словах» (Карл Густав Юнг).

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