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Астрологический прогноз на 14 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день позитивной и, одновременно, негативной энергетики: все зависит от того, какую сторону — добра или зла, света или тьмы — человек для себя выбирает.
Символ дня: Яблоко.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, агат, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: от любого хирургического вмешательства необходимо отказаться.
Питание дня: калорийная пища в этот день — категорическое табу: она отложится в организме шлаками и токсинами.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.
Дачные работы дня: один из лучших дней для сезонных работ в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно анализировать свое прошлое и, как следствие, прорабатывать карму.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но события, о которых они рассказывают, произойдут через несколько лет.
Табу дня: нельзя общаться с неприятными людьми.
Цитата дня: «Дети учатся на примере взрослого, а не на его словах» (Карл Густав Юнг).
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