- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 14 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 сентября?
День, когда мы часто испытываем недовольство – как своими жизненными и профессиональными достижениями, так и самими собой. Как правило, к реальному положению вещей такие ощущения не имеют, они – не более чем негативное влияние звезд, но настроение все равно оставляет желать лучшего.
Сопротивляться лунным энергиям не стоит – все равно одолеть их не удастся, зато можно извлечь из них пользу: выводы о совершенных ошибках, сделанные в это время, помогут избежать их в будущем. Энергию, в которой не будет недостатка, необходимо направить на «мирные» цели – как деловые, так и личные.
Скорпион
Для Скорпионов нынешний день может стать самым счастливым в году, а в некоторых случаях – и во всей жизни. Именно в этот день произойдет событие, которого представители знака давно ждали и уже – совершенно напрасно – потеряли на него всякую надежду.
Правда, его значение в полном объеме они смогут понять только некоторое время спустя – в моменте их масштаб разглядеть не удастся, он будет раскрываться постепенно и поэтапно, создавая полную картину происходящего, продвигающего к счастливому будущему.
Читайте также:
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом
Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах
Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков