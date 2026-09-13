Какому знаку Зодиака повезет 14 сентября

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 сентября?

День, когда мы часто испытываем недовольство – как своими жизненными и профессиональными достижениями, так и самими собой. Как правило, к реальному положению вещей такие ощущения не имеют, они – не более чем негативное влияние звезд, но настроение все равно оставляет желать лучшего.

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Сопротивляться лунным энергиям не стоит – все равно одолеть их не удастся, зато можно извлечь из них пользу: выводы о совершенных ошибках, сделанные в это время, помогут избежать их в будущем. Энергию, в которой не будет недостатка, необходимо направить на «мирные» цели – как деловые, так и личные.

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Скорпион

Для Скорпионов нынешний день может стать самым счастливым в году, а в некоторых случаях – и во всей жизни. Именно в этот день произойдет событие, которого представители знака давно ждали и уже – совершенно напрасно – потеряли на него всякую надежду.

Правда, его значение в полном объеме они смогут понять только некоторое время спустя – в моменте их масштаб разглядеть не удастся, он будет раскрываться постепенно и поэтапно, создавая полную картину происходящего, продвигающего к счастливому будущему.

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