Шелковая свобода: украинский бренд представил коллекцию платков, посвященную внутренней силе женщин

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Украинский бренд шелковых изделий OBIIMY представил новую коллекцию «SOLO. Путь к себе», посвященную внутренней силе, свободе и стойкости женщин.

Слоганом коллекции стала фраза «Шелковая свобода: женская сила сквозь десятилетия». Ее визуальная концепция вдохновлена обложками модных журналов и фотографиями известных актрис 1940–1950-х годов.

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В основе коллекции — идея о том, что даже во время войны, тревог и неопределенности красота помогает женщине оставаться собой. Любимое платье, шелковый платок, красная помада или привычка каждое утро укладывать волосы могут стать маленькими проявлениями свободы и напоминанием о праве жить, мечтать, любить и строить будущее.

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Платок как символ женской свободы

Мода всегда была не только одеждой, но и языком, с помощью которого женщины рассказывали о себе, своей независимости и индивидуальности. Одним из таких символических аксессуаров стал шелковый платок, который менялся вместе с женскими образами разных эпох.

В 1940-х годах она дополняла безупречно элегантные силуэты и подчеркивала утонченную уверенность. Уже в следующем десятилетии женщины начали смелее экспериментировать с цветами, формами и собственным стилем, а платок превратился в яркий акцент образа.

Менялись эпохи и модные тенденции, но этот аксессуар оставался символом женственности, не противоречащей силе. Ведь настоящая свобода заключается в возможности самой выбирать, какой быть.

Семь этапов пути к себе

В новую коллекцию вошли платки из натурального шелка, украшенные авторскими принтами и выполненные в технике двусторонней печати. Каждый из семи рисунков символизирует отдельное состояние или этап внутреннего путешествия женщины.

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«Искра» олицетворяет внутреннюю энергию, смелость быть заметной и способность вдохновлять на перемены. «Флирт» рассказывает об оптимизме, вере в победу и умении наслаждаться собой, жизнью и моментом.

Принт «Пульс» посвящен природной силе и внутреннему опору — ритму, который остается неизменным, даже когда вокруг все меняется. «Золотой свет» символизирует моменты ясности, когда ответы наконец становятся очевидными.

«Авантюра» напоминает о готовности выходить за пределы привычного и открываться новому опыту. «Тишина внутри» — это история о равновесии, принятии себя и способности услышать собственные желания среди внешнего шума.

Завершает это символическое путешествие платок «Смелый шаг». Он олицетворяет решение двигаться вперед, несмотря на страх и отсутствие полной уверенности, доверяя прежде всего себе.

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