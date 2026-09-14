Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не йдуть від партнерів-абузерів

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Але тим, хто так думає, дуже важко зрозуміти позицію людей, що вперто тримаються за стосунки, які не приносять їм нічого, крім страждань.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не йдуть від партнерів-абузерів.

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Рак

Раки вважають головною цінністю у житті не кар’єру та матеріальний добробут, а сім’ю, тому вони готові триматися за будь-які стосунки, якими б токсичними вони водночас не були. Їм здається, що залишившись наодинці, вони відчують себе неповноцінними, а моральний дискомфорт — розумна ціна за сімейне «щастя».

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Терези

Терези, як головні дипломати зодіакального кола, не розривають стосунки з абузером одразу, оскільки впевнені, що завдяки своєму вмінню домовлятися в будь-якій ситуації їм вдасться його перевиховати. Але час минає, а ситуація зазвичай лише погіршується, хоч вони й намагаються цього не помічати — часто-густо на шкоду самим собі.

Риби

Риби — заслужені драматичні актори зодіакального кола, яким дуже подобається страждати — як для себе, так і на публіку. В першому разі це, як їм здається, демонструє партнерові, наскільки сильно — попри абьюз — вони його кохають, а в другому — привертає до них увагу людей навколо, без чого ці майстри театрального жанру жити не можуть.

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