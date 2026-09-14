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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4047
Час на прочитання
1 хв

Росія готується відкрити новий фронт, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 14 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 вересня 2026 року:

  • Карні кидає виклик Трампу: Канада хоче зблизитися з ЄС і допомогти Україні мільярдами Читати далі –>

  • Росія може відкрити новий фронт узимку: командир «Азову» назвав області, яким загрожує небезпека Читати далі –>

  • Росія знищила великий завод на Житомирщині: виробництво зупинили щонайменше на пів року Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ у Росії Читати далі –>

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