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Трамп не виключив нову «Венесуелу» в Ірані: США можуть забрати контроль над нафтою
Він також заявив, що очікує завершення війни цього року та прогнозує різке падіння цін на бензин у США.
Президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Вашингтон може не залишати Іран, якщо вирішить зберегти контроль над його нафтовими ресурсами.
Про це повідомляє Reuters.
Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що готовий укласти лише «правильну угоду» і не погодиться на «погану». Водночас він стверджував, що Іран «постійно закликає» до мирних переговорів, хоча раніше Тегеран заперечував таку заяву.
Також президент США припустив, що Вашингтон підтримує контакти з Іраном. У цьому контексті він згадав угоду Сполучених Штатів із Венесуелою, відповідно до якої США взяли під контроль п’яту частину значних нафтових запасів цієї країни.
«Зрештою ми підемо (з Ірану — ред.), якщо тільки не вирішимо залишитися і зберегти нафту, як це зробила Венесуела», — заявив Трамп. Він додав, що доходи США від Венесуели «багаторазово окупили війну».
Крім того, глава Білого дому вкотре підтвердив, що, як і раніше, очікує завершення війни з Іраном до кінця цього року. За його словами, це може статися навіть одразу після проміжних виборів у США, які відбудуться в листопаді.
Підсумовуючи, Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном ціна на бензин у США «різко впаде».
Раніше повідомлялося, що Іран звернувся до Росії із проханням надати передові реактивні безпілотники «Герань» для використання у війні проти США та Ізраїлю.
Ми раніше інформували, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про ознаки будівельної активності на горі Пікекс в Ірані.