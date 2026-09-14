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Визначився переможець US Open-2026
У фіналі мейджора німець Александр Звєрєв обіграв американця Бена Шелтона.
Німецький тенісист Александр Звєрєв (№2 ATP) став переможцем US Open-2026 у чоловічому одиночному розряді.
У фіналі Відкритого чемпіонату США він обіграв американця Бена Шелтона (№9 ATP) з рахунком 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Матч тривав 3 години та 35 хвилин.
Це було шосте очне протистояння суперників. Звєрєв ушосте здолав Шелтона.
29-річний Звєрєв уперше в кар'єрі виграв US Open. До цього він поступився у фіналі американського мейджора 2020 року.
Для нього це друга перемога на турнірах Grand Slam за кар'єру. Цього сезону він також тріумфував на Roland Garros.
Для 23-річного Шелтона це був перший фінал на турнірах Grand Slam.
Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка US Open-2026.