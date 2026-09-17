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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ракетный удар по Запорожью: есть раненые и пожар на промышленном объекте

В результате атаки пострадали три человека, а на одном из промышленных объектов вспыхнул пожар.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Запорожье

Враг атаковал Запорожье / © unsplash.com

В ночь на 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По его словам, травмы получили три человека — женщина и двое мужчин.

«Женщина и двое мужчин получили травмы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Федоров также рассказал о последствиях ракетной атаки для промышленной инфраструктуры города. По его словам, вражеские ракеты попали по промышленным объектам.

«Есть частичные разрушения зданий, на одном из объектов возник пожар», — сообщил Семикин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

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