Ракетный удар по Запорожью: есть раненые и пожар на промышленном объекте

Враг атаковал Запорожье / © unsplash.com

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В ночь на 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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По его словам, травмы получили три человека — женщина и двое мужчин.

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«Женщина и двое мужчин получили травмы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Федоров также рассказал о последствиях ракетной атаки для промышленной инфраструктуры города. По его словам, вражеские ракеты попали по промышленным объектам.

«Есть частичные разрушения зданий, на одном из объектов возник пожар», — сообщил Семикин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.

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Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

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