Россия атаковала баллистикой "Запорожсталь" уже в третий раз за месяц: есть раненые

Запорожсталь после российского ракетного удара / © Метинвест

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В ночь на 12 сентября российские оккупанты нанести четыре удара баллистическими ракетами по мощностям «Запорожстали» — это уже третий удар по заводу за последний месяц. В результате обстрела четверо работников получили ранения.

Об этом сообщил операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в Facebook.

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«Третий удар по Запорожстали через месяц. Четыре баллистических ракет. Этой ночью российская сволочь снова ударила по гражданскому предприятию, которое не работает после предыдущих атак 11 и 27 августа», — написал он.

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Мироненко отметил, что повреждено оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистему, сети и логистическую инфраструктуру.

«Четверо наших работников получили травмы. Трое госпитализированы. К счастью, на этот раз без погибших», — уточнил он.

Как отметил операционный директор Метинвеста, предприятие «Запорожсталь» производило чугун и сталь для гражданских нужд. Никакой военной продукции, никаких военных объектов или другой причины считать комбинат военной целью здесь не было и нет.

«Простой вопрос: зачем бить баллистическими ракетами по предприятию, которое не работает и не представляет никакой военной угрозы? Ответ мы видим уже не в первый раз. Россия методически уничтожает украинскую промышленность — вместе с предприятиями, рабочими местами, инфраструктурой и людьми», — написал он.

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Мироненко отметил, что за последний месяц под ударами оказались и «Запорожсталь», и «Каметсталь».

«Это не случайность — это системное уничтожение экономической основы Украины. И именно это Россия делает своими ракетами, потому что ни на что другое не способна», — резюмировал он.

Напомним, в ночь на 11 сентября Россия ударила по Запорожью: горят дома и ТЦ, пострадали мать и ребенок.

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