"На 100% уверен, что бой состоится": названы потенциальные даты поединка Фьюри — Джошуа

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / © twitter.com/BBCSport

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Бой между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа близок к окончательному согласованию.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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По информации источника, главным вариантом места проведения поединка между британцами стал стадион "Принсипалити" в Кардиффе. Стороны обсуждают две возможные даты — 4 и 11 декабря, а подписание контракта ожидается уже в ближайшее время.

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"Мы были бы рады принять этот поединок. Мы очень заинтересованы в том, чтобы привлечь больше боксерских поединков на этот стадион, который имеет богатую историю в этом виде спорта, а его преимущества — закрывающая крыша, обзорность и расположение в центре города", — подтвердил заинтересованность в проведении боя на стадионе в Кардиффе представитель Уэльского союза регби.

Отдельным вопросом в переговорах остается время начала боя. Ожидается, что поединок может состояться в ночь на субботу, чтобы трансляция пришлась на прайм-тайм в США. Для этого правительство Уэльса должно позволить продлить обычный режим работы стадиона, который заканчивается в 22:30.

Спенсер Браун, менеджер Фьюри, подтвердил, что стороны продолжают переговоры и рассматривают несколько арен. По его словам, среди потенциальных мест проведения остаются Кардифф и стадион "Уэмбли" в Лондоне. Что касается даты боя, то команда "Цыганского короля" склоняется к тому, чтобы это был декабрь.

"Дело постепенно приближается, и, похоже, это может стать тем британским боксерским событием, на которое мы все надеялись, что произойдет в Великобритании. Рассматриваются как ноябрь, так и декабрь, но нам больше нравится декабрь — тогда все будут завершать работу перед праздниками", — добавил Браун.

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Несмотря на то, что окончательное согласование боя зависит от саудовских инвесторов и стримингового сервиса, представители боксеров достигли согласия совместной организации противостояния.

"Я на 100 процентов уверен, что бой состоится. Все стороны до сих пор ведут переговоры, Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен оба на борту, но я полностью уверен, что нам удастся это реализовать. Конечно, окончательное решение остается за Турки Аль-Шейхом, Netflix и SELA", - заявил менеджер Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри на фоне вероятного срыва переговоров по бою против Джошуа вызвал на третий поединок Александра Усика и предложил украинцу провести его в ноябре.

Украинский боксер отреагировал на обращение британца, приняв вызов. Фьюри опубликовал у себя в Instagram постер возможного третьего боя с Усиком, сопроводив его подписью: "Трилогия уже в работе. Земля настоящих мужчин. Пора вернуть это. Последний танец между воинами современного мира. Скоро".

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Сам Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Поединок собираются организовать в марте 2027 года в США. Однако официального объявления еще не было.

Сергей Лапин, директор команды Усика, заявлял, что приоритетом для украинского боксера является именно бой с Уайлдером. Впрочем, они рассматривают возможность проведения третьего поединка с Фьюри после поединка с американцем.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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