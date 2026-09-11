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- Украина
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Россия ударила по большому областному центру: горят дома и ТЦ, пострадали мать и ребенок (фото)
В частности, в областном центре произошло попадание в один из торговых центров.
В ночь на 11 сентября РФ массированно ударила беспилотниками по Запорожью. В областном центре повреждена гражданская инфраструктура. Есть потерпевшие.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Ранения получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В результате ударов в Запорожье повреждена крыша девятиэтажного жилого дома. Там возник пожар. Кроме того, произошел прилет в торговый центр, а также загорелось офисное помещение.
«Ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов — пожарные были вынуждены прерывать работу и переходить в укрытие», — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, несколько дней назад Россия атаковала Запорожье дронами. В результате обстрела загорелся торговый центр. Кроме того, была повреждена многоэтажка в одном из районов. Ранения получили несколько местных жителей.