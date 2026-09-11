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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по большому областному центру: горят дома и ТЦ, пострадали мать и ребенок (фото)

В частности, в областном центре произошло попадание в один из торговых центров.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака в Запорожье.

Атака в Запорожье.

В ночь на 11 сентября РФ массированно ударила беспилотниками по Запорожью. В областном центре повреждена гражданская инфраструктура. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Ранения получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В результате ударов в Запорожье повреждена крыша девятиэтажного жилого дома. Там возник пожар. Кроме того, произошел прилет в торговый центр, а также загорелось офисное помещение.

«Ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов — пожарные были вынуждены прерывать работу и переходить в укрытие», — подчеркнули в ГСЧС.

Ночная атака на Запорожье.

Ночная атака на Запорожье.

Ночная атака на Запорожье.

Ночная атака на Запорожье.

Напомним, несколько дней назад Россия атаковала Запорожье дронами. В результате обстрела загорелся торговый центр. Кроме того, была повреждена многоэтажка в одном из районов. Ранения получили несколько местных жителей.

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