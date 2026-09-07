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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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88
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Запорожье дронами: загорелся торговый центр (фото, видео)

В Запорожье после атаки российских БПЛА вспыхнул пожар в торговом центре, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Запорожье

Запорожье

Российские войска атаковали Запорожье беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

В результате атаки занялся торговый центр.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Остальные последствия атаки уточняются.

Напомним, что ранее российский дрон атаковал Запорожье : повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар

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