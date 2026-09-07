- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Запорожье дронами: загорелся торговый центр (фото, видео)
В Запорожье после атаки российских БПЛА вспыхнул пожар в торговом центре, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Российские войска атаковали Запорожье беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .
В результате атаки занялся торговый центр.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Остальные последствия атаки уточняются.
Напомним, что ранее российский дрон атаковал Запорожье : повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: